Gestul făcut de Deea și Dinu Maxer după ce au semnat actele de divorț. Ce spune Dinu despre zvonurile infidelității

Vestea că Deea și Dinu Maxer s-au separat a luat prin surprindere, însă Dinu spune că relația lor nu mai era una bună de mai mult timp. Artistul a dezvăluit că ieri au semnat actele de divorț la notar, însă separarea în sine a avut loc în urmă cu o lună.

Când s-a produs ruptura dintre Deea și Dinu Maxer, de fapt

Păreau un cuplu formidabil împreună, sunt împreună de 16 ani, Dinu a fost primul bărbat din viața Deei și părea că povestea lor de dragoste va fi pentru veșnicie. Însă adevăraul din spatele camerelor de filmat, ar fi cu totul altfel, de fapt. Dinu Maxer a negat că ar fi fost vorba de infidelitate la mijloc, dar a recunoscut, în schimb, că începuseră să se certe destul de des, iar relația lor nu a mai fost aceeași de când a apărut în viața lor cel de-al doilea copil.

„Lumea a început cu tot felul de aberații. Deea a ales calea tăcerii și m-a delegat pe mine să vorbesc despre adevăr. E altceva decât ce am văzut la părinții mei, care s-au despărțit.

Ieri am semnat actele de divorț! Noi nu ne-am certat, noi ne-am despărțit! Am divorțat la notar, am făcut și partajul. Nu a fost ușor în cuplul nostru, noi ne-am iubit mult, a primat fidelitatea, sinceritatea și așa am fost până am depus actele de divorț”, a povestit Dinu Maxer.

Dinu Maxer a mai dezvăluit că are tutelă comună cu Deea. În plus, ea și-a cumpărat un apartament în blocul în care locuiește și el tocmai pentru a fi aproape unul de altul și pentru ca cei mici să nu simtă separarea părinților.

Mai mult decât atât, Dinu a mai spus că după ce au semnat actele de divorț, au luat masa împreună.

„Noi avem tutelă comună. Când a venit autoritatea tutelară la noi, ei vroiau să dea copiii la mamă. Dar, când au văzut apartamentele, au zis că putem împărți copiii.

Ieri, după ce am semnat actele, am fost împreună la clinică. Aseară m-a chemat la ea acasă și am mâncat împreună, toți patru. Am făcut partajul, am băgat divorțul, ea a cumpărat un apartament pe aceeași scară, în același bloc. Am gândit totul pentru copii. Băiatul a vrut să rămână la mine, fetița a mers la mama la etajul doi. Noi stăm la cinci. Fetița nu și-a dat seama, a zis că e un joc: casa fetelor, casa băieților. Lui Andreas i-am spus, el a înțeles și a zis: e mai bine că nu vă mai certați. Avem patru săptămâni de când ne-am mutat separat. Ieri a fost doar o simplă semnătură pe un act”, a mai spus Dinu, potrivit Click!

