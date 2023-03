Dieta care a ajutat-o pe Deea Maxer să topească orice kilogram în plus. Trup de felină are după acest „program”

Deea Maxer a trecut printr-o perioadă delicat în urmă cu doi ani, când a primit numeroase critici din partea celor care îi urmăreau activitatea pe rețelele de socializare. Oamenii au criticat-o pentru felul în care arată, iar ea a deschis dialogul cu ei, dar a luat și măsuri drastice pentru că au afectat-o comentariile negative la adresa fizicului ei.

Deea Maxer și Dinu Maxer au revenit în atenția publică recent după ce și-au anunțat despărțirea, după 18 ani de mariaj. Vestea divorțului dintre cei doi a venit la sfârșitul lunii martie, cuplul are împreună doi copii.

„Am avut un „meci” cu haterii de pe Instagram și de pe Facebook, care îmi scriau la pozele mele în costum de baie, pentru că eu niciodată nu m-am ascuns să-mi postez naturalețea pur și simplu, cu poze nephotoshopate, nemodificate, îmi scriau că sunt mamă grasă, dizgrațioasă, eu având atunci vreo 68 de kilograme, nu era ceva exagerat, dar ei mi-au spus că sunt grasă”, a povestit ea atunci pentru ciao.ro.

Ce dietă a ținut Deea Maxer pentru a reveni la trupul suplu, după ce a născut a doua oară. Vedeta ar fi trecut prin clipe dificile după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus

Deea Maxer a povestit la acea vreme că nu își neglija corpul, însă era foarte ocupată de creșterea copilului: „Le-am explicat într-o declarație atunci, le-am dat un răspuns în care le-am spus că în momentul respectiv nu am timp de diete și de slăbit, mă ocupam intens de Maysa, pentru că avea doar 8 luni, nu dormeam nopțile, vroiam doar să îmi petrec timpul cu familia, să mă relaxez la mare, să îmi fac treaba, nu doar să stau stresată de cum arăt. Plus că în momentul respectiv eu mă simțeam bine în pielea mea, singurul factor care a contat a fost faptul că Dinu îmi spunea că am rămas cu kilograme după nașterea Maysei și atunci mi-am dat seama că dacă toată lumea strigă către mine că trebuie să slăbesc, trebuie să o fac.”

„Timp de 2 luni de zile am făcut în fiecare zi exerciții acasă, date de antrenor, și am reușit să slăbesc atunci, vreo 8 kilograme și să mă tonifiez, că de fapt asta era problema mea, că eram pufoasă, nu grasă. M-am tonifiat, am mai slăbit și niște kilograme și deja era mult mai ok. În continuare nu mă ascund să îmi postez pozele în mod natural. Le editez doar în filtru de lumină. Nu îmi lungesc picioarele, nu îmi ascund celulita, asta sunt, mamă a doi copii, chiar dacă sunt artistă și persoană publică. Acum hate-ării de pe Instagram nu mai au de comentat despre kilogramele mele, ci despre costumele de baie, că sunt urâte sau prea decupate, că sunt prea strâmbe sau prea colorate, gura lumii cea rea nu o poți astupa niciodată”, mai spune ea.

Citește și: Deea Maxer, prima reacție după vestea divorțului. Ce zvonuri au apărut cu privire la despărțire

Deea Maxer a Încercat și postul intermitent în perioada respectivă: „Ca să mă întrețin cu dieta dată de antrenor și cu exercițiile fizice, evident că am avut și o perioadă în care nu mai țineam cont și am mai luat câteva kilograme, am oscilat tot timpul, iar în ultima perioadă încerc să mănânc doar o dată pe zi, intermitent fasting se numește varianta asta de așa zisă dietă. Să mănânci într-o perioadă a zilei, stabilită de tine, poate fi și în jurul prânzului, între ora 12 și ora 15, de exemplu, să ia o masă și o gustare eventual și în rest, să nu mai mănânci, până a doua zi, la aceeași oră, deci 24 de ore. Dacă se întâmplă să mănânc mai des de atât, încerc să mănânc dimineața ceva proteină gen iaurt sau omletă cu legume, la prânz o salată și seara nimic”, a spus ea pentru aceeași sursă.

Citește și: Care este drama prin care a trecut Deea Maxer. De ce nu mai poate artista să rămână însărcinată: "Există riscuri foarte mari"

Chefii s-au luptat pentru primele amulete din competiție ▶ Vezi episoadele Chefi la cuțite | Sezonul 11 în AntenaPLAY