Gestul lui Vlad Gherman care i-a făcut pe fani să-l întrebe: „V-ați împăcat?”. De ce s-a întâlnit cu Cristina Ciobănașu

Vlad Gherman a povestit recent pe Instagram că foarte mulți fani l-au întrebat dacă s-a împăcat cu Cristina Ciobănașu, asta după ce actorul a fost văzut conducând mașina fostei sale iubite. „Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat: <<Vlad, ce s-a întâmplat, de conduți mașina lui Criss? V-ați împăcat?>> Nu!”, a spus Vlad Gherman pe rețelele sociale.

Vlad Gherman a povestit că a făcut schimb de mașini cu fosta lui iubită, pentru că actrița avea nevoie de o mașină mai mare pentru a merge la munte.

De ce s-au întâlnit Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu

„Avea nevoie de mașină să meargă la munte și m-am ales cu Buburuza”, a explicat Vlad Gherman într-un Instastory.

Cristina Ciobănașu a fost recent plecată într-o vacanță la munte și când s-a întors s-a întâlnit cu fostul ei iubit pentru a-i înapoia cheia mașinii: „Ai făcut plinul mașinii? Vezi că eu ți-am făcut ție plinul”, i-a spus râzând Cristina Ciobănașu lui Vlad Gherman, în timp ce făceau schimb de chei.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit în luna februarie

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit la începutul lunii februarie, uimindu-i pe fanii lor care așteptau ca cei doi să se căsătorească după cei nouă ani de relație.

Deși drumurile lor sunt separate, iar Vlad s-a mutat acum într-un apartament nou, actorul nu a putut uita de una dintre cele mai importante zile din viața lor. El și Cristina au ieșit la prima lor întâlnire în urmă cu fix 9 ani, pe data de 18 martie și a distribuit ce a scris în urmă cu ceva timp când împlineau 8 ani de relație: "Sunt 8 ani de cand ai acceptat sa iesi cu mine la o intalnire. O intalnire care ne-a schimbat vietile amandurora. Am petrecut clipe frumoase, de neuitat, am trait momente tensionate, am depasit intamplari triste impreuna, am fost alaturi unul de celalalt iar toate lucrurile prin care am trecut ne-au facut sa fim astazi aici", a scris Vald Gherman.

Actorii din serialul “Adela” au hotărât că e mai bine să meargă pe drumuri separate, dorindu-și ca fiecare să evolueze mai mult pe plan profesional.

„Ăsta o să fie un video diferit, un video greu de făcut și un video cu atât mai greu de digerat. Însă îl facem pentru că voi ne-ați fost întotdeauna alături, ne-ați susținut și unii dintre voi ați și crescut alături noi și meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Am zis că zic eu. Cris și cu mine ne-am despărțit (…). Am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care îl putem face pentru noi”, a spus Vlad Gherman într-un video realizat alături de fosta lui parteneră, care l-a completat pe aocuri.

„Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că e mai bine să o luăm pe drumuri separate. Însă rămânem prieteni”, a mărturisit sincer Cristina Ciobănașu.

Vlad a recunoscut că nu locuiește singur. Pe lângă faptul că are un pisoi jucăuș care îi ține mereu companie, actorului îi place mult să își invite prietenii pentru a alunga singurătatea.