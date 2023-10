Gina Pistol, imaginea superbă în care apare alături de micuța Josephine. Fanii au observat rapid asemănarea dintre ele

Gina Pistol este o mămică protectivă, motiv pentru care nu publică imagini cu chipul fetiței sale. Însă, recent, frumoasa vedetă i-a surprins pe urmăritorii săi cu un cadru inedit în care apare alături de micuța Josephine. Iată poza rară în care se poate zări o parte din chipul copilei!

Gina Pistol, dezvăluia, în urmă cu ceva timp, că decizia de a nu pune poze cu Josephine Ana Maria este una personală și că nu are nicio problemă cu cei care postează imagini cu micuții lor chiar din primele zile. Cu toate acestea, vedeta adăuga că încearcă pe cât de mult să o protejeze pe fetiță de energia negativă de pe Internet:

„Este alegerea noastră. Însă, nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toata energia asta dubioasa de bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum.”, preciza ea pe contul personal de Instagram.

Citește și: Gina Pistol, apariție rară în costum de baie. Ipostaza în care fanii nu au mai văzut-o în ultima vreme

Gina Pistol a publicat o imagine rară în care i se poate vedea chipul micuței Josephine: „Seamănă cu tine”

Deși nu i-au văzut până acum chipul fiicei Ginei Pistol, fanii acesteia se bucură de fiecare poză pe care o publică cu micuța. Și așa s-a întâmplat și acum, când frumoasa vedetă a postat pe contul personal de Instagram o imagine superbă în care ea și copila sunt surprinse din profil.

Într-un decor semiobscur, Gina Pistol o ține în brațe, la pieptul său, pe Josephine. Cu ochii închiși, vedeta dă semne că este extrem de împlinită în această ipostază și că prețuiește enorm astfel de momente. Dovada stă chiar în descrierea pe care blondina a ales să o atașeze în dreptul fotografiei speciale: „Ea”, a scris Gina Pistol, alături de un emoticon care înfățișează o inimă roșie.

Fanii au reacționat rapid la imaginea inedită, lăsând mai multe comentarii în care dau de înțeles că Josephine seamănă extrem de tare cu ea:

„Din profil cred că seamănă cu tine, Gina!”/„Nu contează cu cine seamănă, pentru ca amândoi sunteti frumoși, să vă trăiască!”/„Două prințese absolut superbe!!!”/„Sunteți absolut minunate pupici!”/„Ce noroc că cea mică seamănă perfect cu tine!”, acestea fiind doar câteva dintre comentariile frumoase pe care Gina Pistol le-a primit la postarea cu micuța Josephine.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum a apărut Gina Pistol în mediul online. Puțini au avut ocazia să o vadă așa până acum. Fanii au reacționat imediat

Gina Pistol, declarații emoționante despre fiica ei. Ce dorește să se întâmple în următorii 15 ani cel puțin

Gina Pistol a mărturisit că a decis să investească cât mai mult în sănătatea ei mintală, fizică și sufleteacă, pentru a fi cât mai mulți ani perfect sănătoasă pentru Josephine.

„Mai aveam o frământare, dar este parerea mea. Consider că cele mai importante investiții pe care tu le poți face sunt pentru tine, în tine. Într-un terapeut, un psiholog bun și într-un abonament la sală, cu un antrenor bun sau pur și simplu să faci mișcare. Și să te plimbi în parc, să alergi, să faci mișcare. Pentru că eu stau să mă gândesc: <<Băi, am 42 de ani! Fiica mea are doi ani și jumătate aproape. Eu, vreau-nu vreau, trebuie ca, cel puțin 15 ani de acum încolo, să fiu sănătoasă la trup, la minte și la suflet. Să fiu sănătoasă pentru ea. Iar asta înseamnă că trebuie să investesc în mine și trebuie să trag de mine, să fac tot posibilul să fiu, așa cum am zis, sănătoasă la trup, la minte și la suflet, pentru copilul meu>>.”, a transmis Gina Pistol pe contul personal de Instagram, vizibil emoționată.

„De multe ori nu am timp, îmi și găsesc singură scuze să nu ajung la sală, apoi când ajung la sală, îmi este foarte greu în timpul antrenamentului, îmi vine să strig și să înjur și să renunț. Cu toate astea n-o fac. Dar după ce termin antrenamentul, am așa o stare de bine, o oboseală placută. Și sunt mândră că am reușit. Am reușit să termin antrenamentul. Este un proces, durează un pic până mă obișnuiesc cu ritmul ăsta.”, a mai adăugat Gina Pistol.