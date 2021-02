Gina Pistol, în câteva zile mămică. “Abia acum încep să realizez ce mi se întâmplă”

Frumoasa prezentatoare a emisiunii Chefi la cuțite a dezvăluit pentru urmăritorii ei de pe Instagram că marele eveniment al vieții sale se apropie. După ce a fost întrebată de fanii ei cum se simte și dacă este bine, Gina Pistol a decis să povestească pe stories despre stările ei din ultimele zile.

“Vă mulțumesc frumos, doar că nu știu, am avut așa o stare… Nu știu ce-a fost cu mine, n-am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am, nu săptămâna asta care vine, cealaltă. Și abia acum încep să realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul și mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mama bună, dacă o să am răbdare (…) dar cred că toate femeile au trecut prin asta. Și partea funny este că în luna a 8-a te uiți în oglindă și spui ‘bă, n-am cum să mă fac mai mare de atât, asta e maximum, adică nu există.’ Se pare că se poate”.