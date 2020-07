Ginerele lui Florin Salam împlinește 31 de ani! Ce declarație de dragoste i-a făcut Betty soțului său!

La Mulți Ani, cel mai bun soț! Să ți se îndeplinească toate dorințele și tot ceea ce am clădit până acum să transforme povestea noastră în cea mai frumoasă relație din lume. Te iubesc și îți doresc tot ce este mai frumos pe aceasta lume! #31 @catalinvisanescu

A post shared by Betty Blue (@bettyblue.official) on Jul 1, 2020 at 2:00pm PDT