Giulia și Vlad Huidu trec prin momente grele. Fiul lor a fost internat în spital din cauza unor probleme de sănătate

Mika, fiul lui Vlad Huidu și al Giuliei Anghelescu a ajuns de urgență la spital din cauza unor dureri pe care nu le-a mai putut suporta. Ce se întâmplă cu micuțul, dar și ce au transmis părinții săi în mediul online.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au ajuns la spital cu fiul lor, Mika, după ce acesta, aseară, a acuzat dureri mari în zona abdominală. Cei trei au plecat de urgență la spital pentru a verifica ce se întămplă cu micuțul și apoi au transmis fiecare în parte câteva gânduri în mediul online cu privire la starea băiatului.

Foștii concurenți America Express nu au stat pe gânduri și au plecat în grabă la spital, mai ales că acum este o perioadă grea din punct de vedere al sănătății, la fiecare pas fiind câte un tip de gripă.

Iată ce au aflat la spital cei doi părinți și de ce a rămas internat băiatul lor.

Giulia și Vlad Huidu, de urgență la spital

Recent, atât Giulia, cât și Vlad au postat imagini care i-au îngrijorat pe fani cu micuțul lor băiat care se afla pe patul de spital. Problemele de sănătate au apărut recent, iar evoluția lor se pare că a fost una nefavorabilă, ținând cont de faptul că acesta a avut nevoie de internare în spital de urgență.

După o noapte grea, Giulia a decis faptul că cea mai bună soluție pentru Mika ar fi să meargă la spital, ținând cont de faptul că a făcut febră foarte mare și a acuzat unele dureri pe care nu le mai putea suporta.

Pentru un moment, cei doi părinți nu au putut afla cu ce se confruntă micuțul, doctorii fiind încă rezervați în privința diagnosticului, dar speră ca Mika să își revină cât mai repede.

„Nici nu mai țin minte ultima dată când a fost Mika bolnăvior. Aseară am fost luați prin surprindere de febra mare pe care am reușit cu greu să o ținem sub control. Am avut parte de o noapte albă, iar acum mergem să facem mai multe investigații să vedem de la ce a apărut febra mare”, a scris Giulia peste imaginea pe care a postat-o pe pagina de Instagram la secțiunea InstaStory. Imaginea a fost cu atât mai înduioșătoare când fanii au văzut faptul că Mika îi ținea mâna Giuliei la el în palmă.

Totodată, Vlad Huidu a postat în această zi la prânz o imagine cu el și cu micuțul Mika pe patul de spital, tot la secțiunea de InstaStory.

„Ne strică weekendul, burtica asta!!!” a scris fostul concurent de la America Express, dar cu zâmbetul pe buze în semn de speranță că acesta își va reveni rapid.

Deși este un sezon în care gripele și răcelile își fac de cap, medici încă nu i-au putut oferi un diagnostic clar pe care părinții să îl poată comunica cu urmăritorii lor de pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, este posibil ca micuțul să fi contactat o formă de gripă sau de răceală care s-a manifestat în primă fază cu dureri de burtică și febră foarte mare.

Perioada de gripe și răceli poate fi destul de dificilă, mai ales atunci când grădinițele și școlile și-au reluat activitățile după scurta vacanță care a avut loc săptămâna trecută.

Pentru că cei mici pot răspândi cu mult mai multă ușurință un virus sau o răceală, este foarte important ca noi toți să ne luăm măsuri de precauție pentru a ne proteja sănătatea.

La fel cum a fost și în cazul pandemiei de coronavirus, este esențial să ne spălăm pe mâini frecvent, să evităm contactul cu persoanele bolnave, dar și să ne acoperim gura și nasul atunci când strănutăm sau tușim.

Atunci când simptomele unei răceli sau ale unei gripe apar, cele mai importante lucruri sunt reprezentate de odihnă și de efectuarea unui consult medical de specialitate pentru a evita complicațiile care pot apărea.

