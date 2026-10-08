Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Halle Berry a terminat programul de parenting impus de instanță. Actrița se luptă cu fostul soț pentru custodia fiului

Halle Berry a terminat programul de parenting impus de instanță. Actrița se luptă cu fostul soț pentru custodia fiului

Halle Berry a terminat programul de parenting care îi fusese impus de instanță, după ce a fost acuzată de abuz de fostul soț, Olivier Martinez.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 13:53 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 13:57
Fostul soț al lui Halle Berry a acuzat-o că și-a abuzat fiul | Getty Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Halle Berry a terminat un program obligatoriu de consiliere parentală, în timp ce se luptă cu fostul soț pentru custodia fiului său.

Conform documentelor obținute de TMZ, Berry a semnat săptămâna aceasta un certificat care confirmă că a finalizat programul online de orientare, mediere și educație parentală al Curții Supreme din Los Angeles, numit Copiii noștri pe primul loc (Our Children First).

Potrivit site-ului instanței, părinții sunt obligați să parcurgă acest program înainte de a merge mai departe cu procesele legate de custodie sau dreptul de vizită.

Încheierea programului a avut loc în contextul în care cei 2 foști soți se luptă pentru custodia fiului lor în vârstă de 13 ani, Maceo.

Articolul continuă după reclamă

Halle Berry a terminat programul de parenting impus de instanță

Olivier a acuzat-o pe Halle că l-a prins pe Maceo de gât și l-a strangulat în timp ce băiatul se juca un joc de realitate virtuală. Halle a negat acuzațiile și a susținut că se jucau doar mai dur. Actrița a insistat că nu și-a pus niciodată mâinile în jurul gâtului fiului său. În plus, l-a acuzat pe fostul soț că l-a întors pe Maceo împotriva ei, scrie Global News.

Citește și: Ce zvonuri legate de picioarele ei a infirmat actrița Halle Berry. „Trebuie să clarific asta”

Halle s-a descris drept o victimă și o susținătoare a luptei împotriva violenței domestice, nicidecum o agresoare. De asemenea, ea l-a acuzat pe Olivier că nu îi oferă lui Maceo limite adecvate și că refuză ajutorul de specialitate pentru problemele de comportament și neurodivergență ale băiatului.

Anterior, un judecător a aprobat cererea lui Olivier pentru un ordin temporar de protecție. I-a permis, însă, actriței să păstreze autoritatea decizională finală în privința educației și sănătății mentale a lui Maceo. Cei 2 foști soți vor reveni în instanță pe 16 octombrie.

Pe 1 octombrie, Berry a fost acuzată de fostul ei soț că a fost violentă cu fiul lor de 13 ani. Martinez a cerut custodia exclusivă a băiatului. A susținut că actrița l-a „abuzat fizic” pe 26 septembrie și a invocat „alte episoade de abuz” din ultimii ani. Berry a negat ferm acuzațiile.

Fiica lui Halle Berry și-a apărat mama

Nahla Aubry, fiica cea mare a actriței, în vârstă de 18 ani, a reacționat la acuzațiile de abuz aduse mamei sale.

Nahla a negat acuzațiile lui Martinez într-o declarație depusă pe 3 octombrie la Curtea Supremă din Los Angeles, scrie People.

Nahla e fiica lui Halle Berry din relația cu fostul ei partener, Gabriel Aubry, de care s-a despărțit în 2010.

„Nu am observat niciodată nimic abuziv în modul în care își crește copiii,” a scris Nahla.

Tânăra și-a descris mama ca fiind un „părinte iubitor și devotat”, „caldă și profund implicată”. A adăugat că Berry „știe să fie strictă când e necesar și se așteaptă ca copiii ei să respecte regulile și să fie politicoși”.

„Nu mi-am văzut niciodată mama lovindu-l, palmuindu-l, strangulându-l, apucându-l sau abuzându-l fizic pe Maceo în vreun fel. Nu am văzut-o niciodată punându-și mâinile în jurul gâtului lui, imobilizându-l, blocându-i respirația sau având vreun comportament care să semene măcar de departe cu acuzațiile aduse,” a continuat Nahla.

Adolescenta a menționat că a locuit cu Maceo în cea mai mare parte a vieții acestuia. Ea a punctat că, după despărțirea dintre Berry și Martinez, mama ei a sincronizat programele celor 2 copii pentru a maximiza timpul petrecut împreună.

Citește și: Cuplurile care fac această alegere au o rată a divorțului cu 50% mai mare. Ce au descoperit cercetătorii

Ea a mai susținut că mama ei nu a vorbit „niciodată” negativ despre Martinez sau Aubry în fața ei sau a lui Maceo.

„Mama ne-a încurajat mereu să păstrăm relații apropiate cu tații noștri,” a continuat Nahla.

Adolescenta a vorbit și despre un episod violent din copilărie în care Martinez l-ar fi bătut pe tatăl ei.

„În toți anii în care am locuit cu mama, nu am văzut-o niciodată fiind violentă față de cineva. Totuși, îmi amintesc cum Olivier l-a bătut pe tatăl meu pe aleea din fața casei când eram mică,” a continuat Nahla.

Ioana Flora, Bogdan Dumitrache și Bogdan Albulescu se alătură distribuției Inimă sub acoperire, de la Antena 1...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: &#8222;N-au fost chiar aşa mulţi&#8221;
Observatornews.ro Au plătit o mică avere pentru casa de vis. După ce au primit cheile și-au dat seama că au căzut în capcană Au plătit o mică avere pentru casa de vis. După ce au primit cheile și-au dat seama că au căzut în capcană
Antena 3 Țara din vecinătate care a ales o președintă al cărei nume este interzis de CNA în România Țara din vecinătate care a ales o președintă al cărei nume este interzis de CNA în România
SpyNews Frankie de la Insula Iubirii a vorbit pentru prima dată despre divorț! Prin ce a trecut ispita: „Mi-am luat copiii în brațe...” Frankie de la Insula Iubirii a vorbit pentru prima dată despre divorț! Prin ce a trecut ispita: „Mi-am luat copiii în brațe...”
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Primele imagini de la cununia civilă secretă a Valeriei Lungu cu Alex. Mama influenceriței a făcut totul public
Primele imagini de la cununia civilă secretă a Valeriei Lungu cu Alex. Mama influenceriței a făcut totul public
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Valerie Lungu, dezvăluire neașteptată după Asia Express. A vrut să-și anuleze nunta: „Eram șocată și devastată”
Valerie Lungu, dezvăluire neașteptată după Asia Express. A vrut să-și anuleze nunta: „Eram șocată și...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x