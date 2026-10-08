Halle Berry a terminat programul de parenting impus de instanță. Actrița se luptă cu fostul soț pentru custodia fiului

Halle Berry a terminat programul de parenting care îi fusese impus de instanță, după ce a fost acuzată de abuz de fostul soț, Olivier Martinez.

Fostul soț al lui Halle Berry a acuzat-o că și-a abuzat fiul | Getty Images

Halle Berry a terminat un program obligatoriu de consiliere parentală, în timp ce se luptă cu fostul soț pentru custodia fiului său.

Conform documentelor obținute de TMZ, Berry a semnat săptămâna aceasta un certificat care confirmă că a finalizat programul online de orientare, mediere și educație parentală al Curții Supreme din Los Angeles, numit Copiii noștri pe primul loc (Our Children First).

Potrivit site-ului instanței, părinții sunt obligați să parcurgă acest program înainte de a merge mai departe cu procesele legate de custodie sau dreptul de vizită.

Încheierea programului a avut loc în contextul în care cei 2 foști soți se luptă pentru custodia fiului lor în vârstă de 13 ani, Maceo.

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Halle Berry a terminat programul de parenting impus de instanță

Olivier a acuzat-o pe Halle că l-a prins pe Maceo de gât și l-a strangulat în timp ce băiatul se juca un joc de realitate virtuală. Halle a negat acuzațiile și a susținut că se jucau doar mai dur. Actrița a insistat că nu și-a pus niciodată mâinile în jurul gâtului fiului său. În plus, l-a acuzat pe fostul soț că l-a întors pe Maceo împotriva ei, scrie Global News.

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Halle s-a descris drept o victimă și o susținătoare a luptei împotriva violenței domestice, nicidecum o agresoare. De asemenea, ea l-a acuzat pe Olivier că nu îi oferă lui Maceo limite adecvate și că refuză ajutorul de specialitate pentru problemele de comportament și neurodivergență ale băiatului.

Anterior, un judecător a aprobat cererea lui Olivier pentru un ordin temporar de protecție. I-a permis, însă, actriței să păstreze autoritatea decizională finală în privința educației și sănătății mentale a lui Maceo. Cei 2 foști soți vor reveni în instanță pe 16 octombrie.

Pe 1 octombrie, Berry a fost acuzată de fostul ei soț că a fost violentă cu fiul lor de 13 ani. Martinez a cerut custodia exclusivă a băiatului. A susținut că actrița l-a „abuzat fizic” pe 26 septembrie și a invocat „alte episoade de abuz” din ultimii ani. Berry a negat ferm acuzațiile.

Fiica lui Halle Berry și-a apărat mama

Nahla Aubry, fiica cea mare a actriței, în vârstă de 18 ani, a reacționat la acuzațiile de abuz aduse mamei sale.

Nahla a negat acuzațiile lui Martinez într-o declarație depusă pe 3 octombrie la Curtea Supremă din Los Angeles, scrie People.

Nahla e fiica lui Halle Berry din relația cu fostul ei partener, Gabriel Aubry, de care s-a despărțit în 2010.

„Nu am observat niciodată nimic abuziv în modul în care își crește copiii,” a scris Nahla.

Tânăra și-a descris mama ca fiind un „părinte iubitor și devotat”, „caldă și profund implicată”. A adăugat că Berry „știe să fie strictă când e necesar și se așteaptă ca copiii ei să respecte regulile și să fie politicoși”.

„Nu mi-am văzut niciodată mama lovindu-l, palmuindu-l, strangulându-l, apucându-l sau abuzându-l fizic pe Maceo în vreun fel. Nu am văzut-o niciodată punându-și mâinile în jurul gâtului lui, imobilizându-l, blocându-i respirația sau având vreun comportament care să semene măcar de departe cu acuzațiile aduse,” a continuat Nahla.

Adolescenta a menționat că a locuit cu Maceo în cea mai mare parte a vieții acestuia. Ea a punctat că, după despărțirea dintre Berry și Martinez, mama ei a sincronizat programele celor 2 copii pentru a maximiza timpul petrecut împreună.

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Ea a mai susținut că mama ei nu a vorbit „niciodată” negativ despre Martinez sau Aubry în fața ei sau a lui Maceo.

„Mama ne-a încurajat mereu să păstrăm relații apropiate cu tații noștri,” a continuat Nahla.

Adolescenta a vorbit și despre un episod violent din copilărie în care Martinez l-ar fi bătut pe tatăl ei.

„În toți anii în care am locuit cu mama, nu am văzut-o niciodată fiind violentă față de cineva. Totuși, îmi amintesc cum Olivier l-a bătut pe tatăl meu pe aleea din fața casei când eram mică,” a continuat Nahla.