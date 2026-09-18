Această alegere făcută de cupluri determină o rată a divorțului mai mare. Iată ce au descoperit specialiștii!

Cuplurile care fac această alegere au o rată a divorțului cu 50% mai mare. Ce au descoperit cercetătorii | Shutterstok

O analiză publicată de Institute for Family Studies (IFS) arată o asociere între numele de familie purtat de soți și probabilitatea divorțului. Autorul analizei este demograful și sociologul Lyman Stone, Senior Fellow la IFS, iar cercetarea a fost publicată pe 16 aprilie 2026.

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Ce au descoperit cercetătorii

Potrivit analizei, soții care păstrează nume de familie diferite divorțează cu o rată estimată cu aproximativ 50% mai mare decât soții care împart același nume.

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În cazul cuplurilor care ajung la divorț, cele care au nume de familie diferite divorțează, în medie, cu aproximativ 30% mai devreme în căsnicie decât cele care poartă același nume, potrivit ifstudies.org.

Concret, cuplurile cu același nume de familie care au divorțat au avut, în medie, aproximativ 12 ani de căsnicie înaintea divorțului. În cazul celorlalte variante de nume, durata a fost, în general, de aproximativ opt-zece ani.

Pentru această parte a cercetării au fost analizate datele publice privind divorțurile din statul american Texas din 2016 și 2017. Aceste evidențe conțin numele de familie ale ambilor soți, durata căsniciei și informații despre existența copiilor.

Autorul a împărțit cuplurile în trei categorii: soți cu același nume de familie, soți cu nume diferite și situații în care numele este comun prin forme compuse sau cu cratimă, potrivit sursei citate.

Diferența nu pare să fie explicată doar prin existența copiilor. Autorul arată că, indiferent de numărul copiilor, în datele analizate căsniciile cu același nume de familie au avut o durată mai mare înainte de divorț.

Pentru a estima dacă există o diferență și în probabilitatea divorțului, nu doar în durata căsniciei înainte de divorț, autorul a comparat datele din Texas cu datele unui sondaj Pew Research Center din 2023 privind alegerea numelui după căsătorie, potrivit ifstudies.org.

În setul Pew folosit de autor, aproximativ 77% dintre cuplurile căsătorite aveau același nume, foarte aproape de estimarea publicată de Pew, de 79%. În schimb, doar aproximativ 64% dintre divorțurile din Texas analizate implicau soți cu același nume de familie. Autorul folosește diferența pentru a estima că rata divorțului este probabil mai ridicată în rândul cuplurilor cu nume diferite, mai relatează sursa citată mai sus.

De ce rata divorțului este probabil mai ridicată în rândul cuplurilor cu nume diferite

Analiza a verificat rezultatul și în funcție de grupele de vârstă. În fiecare grupă analizată, cuplurile cu același nume au prezentat o tendință sub medie către divorț, iar cele cu nume diferite, una peste medie, potrivit sursei citate mai sus.

Important de precizat este că studiul nu demonstrează că păstrarea unor nume diferite provoacă divorțul. Autorul subliniază că este vorba despre o corelație, nu despre o cauză directă. Persoanele care aleg să păstreze nume diferite pot avea deja alte caracteristici, valori și atitudini față de căsătorie și divorț.

Autorul mai spune că diferențele privind alegerea numelui sunt asociate inclusiv cu vârsta, orientarea politică și mediul cultural. Aceste diferențe pot explica o parte din asocierea observată cu divorțul, potrivit ifstudies.org.

Există și ipoteza că alegerea unui nume comun ar putea reflecta un grad mai mare de orientare către identitatea de cuplu/familie, însă autorul precizează că o eventuală legătură cauzală este speculativă și nu poate fi stabilită din aceste date.

New York Post a readus analiza în atenție pe 17 septembrie 2026, prezentând concluzia că persoanele căsătorite, care nu împart același nume, divorțează mai frecvent și mai devreme decât cele care au același nume.

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