Halle Berry, apariția incendiară, cu decolteul la vedere, care a atras atenția tuturor. În ce ipostaze s-a pozat actrița

Halle Berry a postat o nouă fotografie pentru contul ei de Instagram, chiar de Revelion, cu care a atras atenția tuturor urmăritorilor ei. În doar 24 ore, poza a strâns peste 278.000 de aprecieri, iar comentariile cu complimente la adresa frumoasei actrițe nu au întârziar să apară.

Halle s-a fotografiat într-un costumde baie verde, purtând pe deasupra un kaftan negru care îi acoperea parțial umerii și brațele, dar nu și bustul voluptos.

Fotografia cu bustul la vedere care a atras atenția fanilor

Frumoasa blondină a făcut fotografia dintr-un unghi diferit, pozându-se de jos în sus, astfel încât bustul ei amplu să iasă în evidență. În noua poză, Halle poartă o pereche de ochelari negri și un colier auriu la gât.

La descrierea fotografiei, faimoasa actriță a adăugat:

“i felt the sun on my face today and my soul smiled…more of that please in 2022!

POW POW!

Happy New Year everyone 🥂” (Am simțit soarele pe chipul meu astăzi și sufletul meu a zâmbit. Vreau mai mult din asta în 2022! Să aveți un an nou fericit cu toții!)

Mulți dintre urmăritorii actriței i-au întors urarea și au complimentat-o pentru felul incredibil în care arată.

Deși are 55 ani, Halle are trupul unei tinere de 25 ani, reușind să se păstreze în formă o dată cu înaintarea în vârstă.

Având un trup de zeiță, Halle nu ezită să se laude cu felul în care arată, fiind extrem de mândră de formele ei.

Halle Berry, cariera la care orice femeie râvnește

Frumoasa actriță de la Hollywood a câștigat în 2002 Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță pentru prestația sa din filmul Monster's Ball, până în prezent fiind prima și unica femeie de origine afro-americană care a câștigat premiul Oscar pentru rolul principal.

Prima ei apariție pe scenă este la vârsta de 17 ani când participă la un concurs de frumusețe" Miss Teen All-American Pageant",uluind spectatorii prin frumusețea și senzualitatea sa.

Un an mai târziu, în 1986 ocupă locul întâi la Concursul "The Miss USA Pageant ", și devine un binecunoscut manechin devenind simbolul unei feminități distinse.

Actrița distinsă cu premiul Globul de Aur, a putut fi văzută de curând în filmul de succes X-Men, unde a interpretat personajul ’Storm’. Cel mai recent, Barry a fost interpreta principală a filmului realizat de HBO, Introducing Dorothy Dandridge la care a lucrat și în calitate de producător executiv. Pentru acest film ea a fost distinsă cu premiile Emmy, Globul de Aur, Screen Actors Guild (SAG) și trei premii NAACP Image, inclusiv Entertainer of the Year.

Halle Berry a jucat în filme precum John Wick: Chapter 3 (2019), Kidnap (2017), Kings (2017), Ecxtant (2014), Tulia (2014), X-Men: Days of Future Past (2014), Shoe Addicts Anonymous (2013), Perfect Stranger (2007), The Call (2013), Close Up (2011), Frankie and Alice (2010), Things We Lost in the Fire (2007), Robots (2005), Their Eyes Were Watching God (2005), X-Men: The Last Stand (2006) și multe altele.

