Actrița care a pozat fără pantaloni pentru iubitul ei. Imaginile cu Halle Berry au ajuns pe internet

Lucruri inedite despre Halle Berry

Frumoasa actriță de la Hollywood a câștigat în 2002 Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță pentru prestația sa din filmul Monster's Ball, până în prezent fiind prima și unica femeie de origine afro-americană care a câștigat premiul Oscar pentru rolul principal.

Prima ei apariție pe scenă este la vârsta de 17 ani când participă la un concurs de frumusețe" Miss Teen All-American Pageant",uluind spectatorii prin frumusețea și senzualitatea sa.

Un an mai târziu, în 1986 ocupă locul întâi la Concursul "The Miss USA Pageant ", și devine un binecunoscut manechin devenind simbolul unei feminități distinse.

Actrița distinsă cu premiul Globul de Aur, a putut fi văzută de curând în filmul de succes X-Men, unde a interpretat personajul ’Storm’. Cel mai recent, Barry a fost interpreta principală a filmului realizat de HBO, Introducing Dorothy Dandridge la care a lucrat și în calitate de producător executiv. Pentru acest film ea a fost distinsă cu premiile Emmy, Globul de Aur, Screen Actors Guild (SAG) și trei premii NAACP Image, inclusiv Entertainer of the Year.

În anul 1998, drept răsplată pentru realizările ei ca actriță, Fundația Harvard de la Universitatea Harvard i-a acordat titlul de Cultural Artist of the Year.

Halle Berry a jucat în filme precum John Wick: Chapter 3 (2019), Kidnap (2017), Kings (2017), Ecxtant (2014), Tulia (2014), X-Men: Days of Future Past (2014), Shoe Addicts Anonymous (2013), Perfect Stranger (2007), The Call (2013), Close Up (2011), Frankie and Alice (2010), Things We Lost in the Fire (2007), Robots (2005), Their Eyes Were Watching God (2005), X-Men: The Last Stand (2006) și multe altele.