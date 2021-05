Heidi Klum a dezvăluit secretul după 17 ani. Toți i-au admirat corpul fără să observe un detaliu important

Heidi Klum se numără printre cele mai frumoase și apreciate femei din lume. Vedeta se mândrește cu o carieră de succes și cu un trup de invidiat, drept dovadă stau imaginile sale de pe rețelele sociale.

Mai mult decât atât, superba blondină punea pe jar publicul masculin cu formele apetisante în anul 2003, atunci când participa la o prezentare de modă pentru Victoria’s Secret, însă în spatele trupului său de invidiat se afla un secret pe care l-a dezvăluit după 17 ani.

Ce secret a ascuns Heidi Klum timp de 17 ani

În timp ce sărbătorea cea de-a 17-a aniversare a fiicei sale Leni, modelul în vârstă de 47 de ani le-a dezvăluit celor 7 milioane de urmăritori de pe Instagram un detaliu important pe care nimeni nu l-a observat în cadrul unei prezentări de modă din anul 2003. Se pare că Heidi Klum era însărcinată în fatru luni atunci când a defilat pe podium pentru Victoria’s Secret.

Citește și: Modelele Victoria’s Secret, fără machiaj sau editări. Adevărul despre cum arată unele dintre cele mai frumoase femei din lume

Celebritatea a mărturisti totul prin intermediul unui videoclip din perioada în care se afla la prezentarea de modă. Un lucru este evident, fotomodelul și-a ascuns extrem de bine sarcina, iar silueta ei era de invidiat.

Mesajul pe care i l-a transmis fiicei sale de ziua ei a fost unul de-a dreptul emoționant și le-a înduioșat inimile fanilor.

Costumul de baie roșu îi scotea în evidență cele mai frumoase părți ale corpului, în special silueta de invidiat, bustul generos și picioarele subțiri, iar publicul nici nu s-ar fi gândit că Heidi Klum ar fi însărcinată. Postarea a strâns rapid 700 mii de vizualizări și 74 mii de aprecieri din partea celor care o urmăresc.

Citește și: Heidi Klum, imagini nemaivăzute din copilărie. Cum arăta supermodelul înainte de faimă

Fotomodelul a devenit mama unei fetițe superbe pe data de 4 mai 2004, iar acest lucru a făcut-o mai fericită ca niciodată.

Heidi Klum nu este singurul model care a prezentat Victoria's Secret Fashion Show în timp ce era însărcinată, printre acestea se numără și Irina Shayk.

Cine e Heidi Klum

Heidi Klum s-a născut pe data de 1 iunie 1973 în Bergisch Gladbach, Germania, fiind fiica lui Günther și Erna Klum. Tatăl ei a fost chimist, iar mama coafeză.

Vedeta și-a început cariera prin anii 1992 când lucra la clubul Checker’s Club, unde a fost descoperită fiind învitată la concursul de frumusețe organizat de Late-Night-Show și moderată de Thomas Gottschalk, concurs pe care l-a câștigat la vârsta de 19 ani. Aceasta a fost aleasă din cele 25.000 de candidate care au participat.

Pe lângă cariera din industria modellingului, Heidi Klum a jucat și în numeroase filme, precum: "Sex and the City", "Malcolm in the Middle", "The Life and Death of Peter Sellers", "Parks and Recreation", "CSI: Miami" și "Cursed".