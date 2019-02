Cum se împarte Horia Brenciu între două musicaluri: „Mă trezesc cu ariile, mă culc tot cu ariile! Le visez, iau masa eu ele, fac duș cu ele”

Cum se împarte Horia Brenciu între două musicaluri? Cu brio! Artistul sinonim cu exuberanța este foarte fericit de noua oportunitate pe care a avut-o: șansa de a juca într-un nou musical, My Fair Lady, după ce a arătat că are tot ce-i trebuie și pentru acest gen artistic în Mamma Mia! Horia își ia rolul în serios, dar uneori... rolurile îi acaparează viața. Așa se face că pentru profesorul Higgins repetă 7 zile din 7, ba chiar a ajuns să-i adreseze soției lui versuri din celebrul musical.

1. Cum te pregătești pentru rolul din My Fair Lady?

Ma trezesc cu ariile, ma culc tot cu ariile! Le visez, iau masa eu ele, fac dus cu ele, numai la ele ma gandesc. Sotiei mele am inceput sa-i raspund numai din versurile din MY FAIR LADY, iar copiii mei stiu ca atunci cand tata se cearta singur, in camera lui, isi repeta doar rolul. J De cand mi s-a oferit partitura asta, n-am mai lasat script-ul din mana, asta si pentru ca incerc, in acest scurt rastimp, sa ajung la nivelul artistic al colegilor mei: Adrian Nour, Ernest Fazekas, Irina Baiant, Ana Maria Georgescu, Anca Turcasiu si multi altii... Pe langa asta, exigenta lui Razvan Dinca, regizorul productiei, este proverbiala. Si daca mai adaug si discutiile muzicale pe care le am cu Daniel Jinga, ei bine, am tot atatea motive sa incerc sa ma autodepasesc.

2. Ce ți se pare cel mai greu la rolul Henry Higgins? Care sunt temerile tale legate de acest personaj?

Imi va fi foarte greu sa-mi temperez felul de-a fi, jucandu-l pe Henry Higgins. In actul 1, protagonistul din MY FAIR LADY este rece, pragmatic si nu da nicio sansa sentimentelor. Dupa ce o racoleaza pe Eliza Doolittle din piata Covent Garden, pentru a o invata sa vorbesca, o trateaza ca pe o proprietate a lui, neimplicandu-se deloc afectiv. Actul 2 ne aduce un Higgins din ce in ce mai schimbat, relatia cu Eliza trecand intr-o noua etapa. Finalul este considerat de multi unul dintre cele mai sensibile scrise vreodata pentru un musical. Sincer, astept ca verdictul sa fie dat de catre spectatori pe 21, 22, 23 si 24 martie, la sala Epika din Baneasa.

3. Te reîntâlnești cu Anca Țurcașiu tot într-un musical. De data aceasta vei fi fiul ei. Crezi că vor exista și momente amuzante între voi pe acest subiect?

Intre noi exista momente amuzante de fiecare data. Totusi, trebuie sa recunosc ca ipostaza de mama din MY FAIR LADY este o provocare atat pentru ea, cat si pentru mine. Inca de la prima repetitie, personajul dnei Higgins i-a iesit perfect Ancai. Sper sa fie la fel de incitant si pentru spectatori...

4. Nu-ți este greu să joci în două musicaluri în același timp?

As juca si-n 10 musicaluri! La pofta pe care o am si la energia-mi caracteristica, le-as mixa si cu vreo 2, 3 pelicule... J Lasand gluma la o parte, ma bucur de orice provocare imi ofera viata artistica. Fie ca e vorba de film sau musical, vreau sa dau tot ce am pentru fiecare partitura. Si apropo de asta, in martie, dincolo de premiera cu MY FAIR LADY, are loc si lansarea filmului TACI SAU FACI, unde am colaborat cu regizorul Iura Luncasu. Chiar daca am un rol secundar, de inspector J, m-a bucurat nespus faptul ca pot juca intr-o comedie romaneasca.

5. Cum este să treci de la costume disco, cu sclipici, la costume de gentleman britanic?

Henry Higgins si Harry Bright au un lucru important in comun: sunt amandoi britanici! De aici, decurg si consecintele tipic londoneze. Desi ii despart niste decenii, vestimentar sunt mereu bine pusi la punct, iar limbajul pretios ii face pe amandoi numai bun de urmarit. Totusi, exista o diferenta majora: Harry din Mamma Mia danseaza mai bine decat Henry din MY FAIR LADY! Daca stau bine sa ma gandesc, Higgins compenseaza cu cateva arii memorabile si cu formidabila poveste de dragoste.

6. Cu cine te intelegi mai bine, cu Irina Baiant sau cu Ana Maria Georgescu?

Eliza Doolittle se regaseste perfect in fiecare dintre ele. Irina, cu o abilitate tehnica vocala extrem de bine pusa la punct, iar Ana Maria cu un joc actoricesc demn de toate aplauzele. Chiar daca una e blonda cu ochi albastri, iar cealalta, satena cu ochi caprui, imi dau replica perfect si e o placere sa ma regasesc cu ele pe aceeasi scena.