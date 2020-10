Hugh Jackman și soția lui atrag atenția la fiecare apariție. Care e secretul căsniciei lor

"Cred sincer că ne-a ajutat enorm să fim împreună înainte ca asta să se întâmple. Am pornit împreună într-o aventură incredibilă, am ajuns în locuri în care nu am crezut vreodată că vom ajunge și am făcut totul împreună", a povestit actorul în 2018, pentru Today.

Deborra-Lee Furness nu a fost niciodată inclusă de tabloide în topul celor mai frumoase sau atractive soții de actori. Chiar și așa, căsnicia lor nu poate fi pusă sub semnul întrebării, mai ales că Hugh Jackman nu ratează nicio ocazie pentru a își lăuda partenera de viață.



Sursa FOTO: Profimedia Images

"Înainte să avem copii, am stabilit cu Deb să ne privim direct în ochi atunci când ne aflăm în impas. Încercările sunt uneori mari, alteori mici, uneori nici nu realizăm că au fost încercări până când nu privim înapoi", a mai declarat actorul.

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au împreună doi copii, pe Oscar Maximilian Jackman, de 20 de ani, și Ava Eliot Jackman, în vârstă de 15 ani, pe care i-au adoptat după îndelungi încercări de a concepe un bebeluș și pierderi multiple de sarcină.