Hugh Laurie, confundat cu un om al străzii. Cum arată și ce mai face acum actorul din Dr. House

Au trecut 10 ani de la îndrăgitul serial „Dr. House”, însă Hugh Laurie nu mai poate fi asemănat cu acesta. Din contră, actorul a ajuns să fie confundat cu un om al străzii.

Renumit pentru rolurile sale din Blackadder şi Dr. House, Hugh a fost surprins, zile trecute, în timp ce îşi plimba câinele, iar look-ul său neîngrijit i-a derutat pe fani. Într-o pereche de pantaloni de trening, cu un hanorac și o căciulă pe cap, actorul în vârstă de 62 de ani părea pierdut în gânduri, departe de look-ul cu care ne-a obișnuit.

Hugh Laurie revine pe micile ecrane, la 10 ani după încheierea serialului "Dr. House"

Cu toate acestea, actorul nu a părăsit peisajul cinematografic, ba mai mult, se pregătește pentru lansarea noului său proiect. El va interpreta rolul principal din „Why Didn't They Ask Evans?”, serial care are la bază un roman de Agatha Christie. Hugh Laurie intră în pielea psihologului Dr. James Nicholson, dar este şi regizorul serialului.

„Mi-a plăcut această carte ca unui puști. Emoția a persistat de când am înțeles prima dată frumusețea misterului esențial. De atunci, m-am îndrăgostit din ce în ce mai profund de personaje și mă simt atât de onorat că mi s-a oferit șansa de a repeta povestea în această formă. Voi purta o cravată pe platou și îi voi oferi tot ce pot mai bun”, a declarat anterior Hugh Laurie despre acest proiect.

Cartea care stă la baza serialului „Why Didn't They Ask Evans? a fost publicată în 1934 în Marea Britanie și prezintă povestea lui Bobby Jones și a prietenei lui mondene, Lady Frances Derwent, care descoperă un bărbat pe moarte pe un teren de golf.

Imediat, Jones și Derwent se transformă în detectivi amatori și încep să investigheze misterul din jurul muribundului, care poartă asupra sa fotografia unei femei atrăgătoare și, cu ultima suflare, rostește cuvintele care dau și titlul cărții. Pe măsură ce avansează cercetările, misterul este dublat de pericol.

Romanul „Why Didn’t They Ask Evans?” a mai fost ecranizat până acum de două ori. Întâia oară a ajuns pe micul ecran tot în format de serial, în 1980, cu John Gielgud în rolul reverendului Jones și Francesca Annis în rolul lui Lady Frances Derwent, alături de care au mai jucat Eric Porter, Joan Hickson, Bernard Miles și Lynda La Plante. Alături de îndrăgitul actor, din distribuția noii ecranizări mai fac parte și Will Poulter, Emma Thompson și Jim Broadbent.

