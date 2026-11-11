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Ian Ziering, celebrul actor din „Beverly Hills, 90210”, a dat în judecată un post TV. Suma uriașă pe care susține că nu a primit-o

Ian Ziering a dat în judecată un post TV, după ce nu și-ar fi primit integral salariul în valoare de 260.000 de dolari pentru prezentarea unei emisiuni. Ar fi primit inițial 60.000 de dolari, ca mai apoi să i se spună ca restul sumei îl va primi în două tranșe, ultima în octombrie 2026.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 12:32 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 12:49
Ian Ziering a dat în judecată postul TV unde a fost angajat | Profimedia
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Actorul Ian Ziering, cunoscut din serialul „Beverly Hills, 90210”, a dat în judecată un post TV, după ce nu și-ar fi primit salariul integral pentru prezentarea unei emisiuni difuzate. Acesta ar fi susținut în instanță că a primit 60.000 de dolari și mai apoi promisiunea ca va primi și restul sumei în două tranșe.

Ian Ziering a dat în judecată postul TV unde a fost angajat

Ian Ziering a dat în judecată postul de televiziune The CW, după ce nu și-ar fi primit integral salariul, potrivit New York Post. Actorul ar fi declarat în instanță că nu ar fi primit integral salariul de 260.000 de dolari pentru prezentarea „The Great American Road Rally”, în care vedetele străbat Route 66 la volanul unor mașini, în cadrul unor acțiuni caritabile.

Starul din „Beverly Hills, 90210” a început să prezinte emisiunea în septembrie 2025 și ar fi declarat că a primit inițial 60.000 de dolari, iar restul sumei i s-ar fi promis că va fi plătită în două tranșe de câte 100.000 de dolari, una pe 23 august și alta pe 21 octombrie 2026. S-ar fi stabilit că postul TV ar fi refuzat să plătească tranșa de 100.000 de dolari scadentă la 21 octombrie. Momentan, nu se știe dacă actorul a primit și prima tranșă, cea din luna august.

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Trei mașini ale unei alte firme ar fi reprezentat garanția

Ian Ziering ar fi declarat că și-a îndeplinit obligațiile contractuale și că ar fi participat la „activități de pregătire a producției, filmări în orașul Santa Monica, filmări la un dealer auto și într-o locație din deșertul Californiei”, mai scrie sursa citată.

Ar fi fost inclusă și o clauză prin care trei mașini erau stabilite drept garanție: un Ford, un Dodge și un Chevrolet Corvette, însă actorul susține că autoturismele aparțineau unei alte companii și nici nu ar fi fost puse la dispoziție. Compania și directorul general apar și ei printre pârâți în proces.

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