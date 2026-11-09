Fiul lui Arnold Schwarzenegger îi calcă pe urme celebrului tată! Performanța reușită de Joseph Baena la 29 de ani

Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, a obținut un rezultat impresionant la 29 de ani. Acesta s-a clasat în top 5 la debutul său în culturismul profesionist, în California.

Joseph Baena pare hotărât să ducă mai departe pasiunea celebrului său tată, Arnold Schwarzenegger.

Fiul lui Arnold Schwarzenegger îi calcă pe urme celebrului tată

La 29 de ani, fiul lui Arnold Schwarzenegger a participat la prima sa competiție profesionistă de culturism natural, organizată în California, unde a reușit să obțină un loc în top 5 la categoria Classic Physique Open. Joseph Baena s-a declarat extrem de mândru de rezultat și le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut.

Joseph Baena a participat la competiția INBA PNBA Pro/Am World Cup, organizată pe 7 noiembrie 2026, în El Segundo, California. Competiția din California a fost doar a treia apariție a sa pe scena unui concurs de bodybuilding, după ce a început să participe la astfel de evenimente în luna martie a acestui an.

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Potrivit People, Joseph Baena și-a atins obiectivul pe care și-l stabilise înainte de concurs, și anume să intre în top 5. Tânărul a povestit pe Instagram cum a trăit experiența și a spus că este foarte mulțumit de rezultatul obținut.

„Acesta a fost debutul meu profesionist în INBA/PNBA, mai exact debutul meu în PNBA. Am concurat la categoria Classic Physique Open și m-am clasat în top 5. Sunt extrem de mândru de mine”, a transmis Joseph Baena pe Instagram.

Fiul lui Arnold Schwarzenegger a explicat că a simțit o diferență importantă față de competiția precedentă.

„A fost o competiție fantastică. Am arătat mult mai bine decât data trecută și, comparându-mă cu ceilalți profesioniști, m-am simțit bine. A fost o experiență incredibilă pentru primul meu concurs ca profesionist”, a mai povestit acesta.

Joseph Baena a recunoscut că mai are lucruri de îmbunătățit, dar spune că acum știe mai bine ce trebuie să facă pentru a evolua.

Ce rol a avut Arnold Schwarzenegger în pasiunea fiului său pentru culturism

Nu este deloc surprinzător că Joseph a ales acest drum. Tatăl său, Arnold Schwarzenegger, este unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria culturismului. Înainte să devină celebru la Hollywood, acesta a obținut șapte titluri Mr. Olympia și cinci titluri Mr. Universe.

Joseph Baena a povestit în trecut că tatăl său a avut un rol important în descoperirea acestei pasiuni. Într-un interviu acordat în urmă cu câteva luni, tânărul a dezvăluit că tatăl său i-a insuflat pasiunea pentru culturism.

Acesta a mai spus că a devenit pasionat de alimentația sănătoasă și de modul în care organismul reacționează la antrenamente. De asemenea, a vorbit cu multă apreciere despre antrenamentele făcute alături de tatăl său.

Joseph Baena le-a mulțumit celor care l-au susținut

După competiția din California, Joseph Baena a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături. Acesta i-a menționat pe membrii familiei, pe iubita sa și pe oamenii care i-au urmărit parcursul în culturism.

Pentru Joseph Baena, locul al cincilea reprezintă un început promițător. Tânărul și-a atins obiectivul stabilit înaintea competiției, dar știe că mai are de muncit pentru a obține rezultate și mai bune.

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