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Sylvester Stallone, la 80 de ani, spune că nu se poate pensiona! Motivul neașteptat are legătură cu nunta fiicei sale

Actorul Sylvester Stallone a făcut o dezvăluire neașteptată. Iată de ce nu se poate retrage din lumina reflectoarelor.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 15:05 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 15:04
Sylvester Stallone nu se poate retrage din lumina reflectoarelor nici la 80 de ani | Gettyimages
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Sylvester Stallone are 80 de ani și o carieră solidă pe micile și marile ecrane. Actorul este împlinit în plan profesional, dar și personal, având cinci copii.

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Motivul hilar pentru care Sylvester Stallone nu se poate retrage încă

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Sylvester Stallone și Jennifer Flavin sunt căsătoriți din 1997 și au împreună trei fiice, Sophia și Sistine, respectiv Scarlet. Actorul din seria Rambo mai are doi fii din prima căsătorie cu Sasha Czack: Seargeoh și Sage, care a murit în 2012, la vârsta de 36 de ani.

Jennifer Flavin, în vârstă de 58 de ani, a dezvăluit într-un interviu acordat în 2012 publicației Paris Match că, dintre cele trei fiice pe care le are împreună cu actorul, Sophia este cea care îi seamănă cel mai mult tatălui său:

„Au o legătură cu totul specială. Gândesc la fel și au chiar și aceleași gesturi”, a declarat ea, adăugând: „Sophia este marea iubire a vieții lui.”

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În cadrul apariției sale de marți, 13 octombrie, în emisiunea Live with Kelly and Mark, actorul în vârstă de 80 de ani, cunoscut pentru rolul său din serialul Tulsa King, a fost întrebat de coprezentatoarea Kelly Ripa ce sumă este dispus să scoată din buzunar pentru nunta Sophiei.

„Doamne, e aproape jenant să recunosc, dar nu mă pot pensiona”, a răspuns Sylvester, stârnind râsete în rândul publicului din studio. „Nu mă pot pensiona. Vorbesc serios!” a insistat el, conform People.

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Sophia, în vârstă de 30 de ani, și-a anunțat logodna cu iubitul ei, Michael Sheehan, pe 28 august. La momentul respectiv, ea a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la cererea în căsătorie, care a avut loc într-un cadru romantic, însoțite de mesajul: „Pentru totdeauna alături de cel mai bun prieten al meu ♾️”.

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Celebrul actor și-a lăudat viitorul ginere în emisiunea Live, descriindu-l drept „un tip grozav”. El a mai dezvăluit că Sheehan i-a cerut binecuvântarea înainte de a o cere în căsătorie pe Sophia:

„Chiar mi-a cerut mâna fiicei”, a povestit starul filmelor de acțiune, determinând-o pe Kelly Ripa, în vârstă de 56 de ani, să glumească: „Trebuie să fi fost îngrozit!”

Coprezentatorul Mark Consuelos a intervenit apoi, întrebându-l pe Sylvester: „Ți-a spus: «Aș vrea să știu dacă nu te-ai supăra prea tare dacă m-aș căsători cu fiica ta»?” făcând referire la o replică emblematică din filmul Rocky II, în care personajul interpretat de Sylvester, Rocky Balboa, o cere în căsătorie pe iubita sa, Adrian, spunând: „Mă întrebam dacă, ăăă, nu te-ai supăra prea tare să te căsătorești cu mine.”

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„N-o să mai las niciun fir de păr în chiuvetă”, a replicat Sylvester în glumă, citând o promisiune pe care Rocky i-o face lui Adrian.
Actorul a continuat să-l laude pe Sheehan pentru că a dat dovadă de „multă încredere în sine” înainte de a o cere în căsătorie pe Sophia:

Sylvester Stallone pe covorul roșu
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Mai multe fotografii

„I-am zis: «Uau, mult noroc, prietene!»” a glumit el. „Dar soția mea [Jennifer Flavin] a trebuit să fie acolo, ca arbitru.”

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