Iasmina Hill și soțul ei au fost la nunta Andei Adam. Ce zice milionarul care deține Statuia Libertății despre nunțile din România

Iasmina Hill și soțul Bradford Hill au participat cu entuziasm la nunta axcentrică a Andei Adam. Americanul a fost impresionat de eveniment.

Pentru că fac parte dintr-un grup comun de prieteni cu Anda și Joseph, Iasmina Hill și soțul milionar s-au numărat printre invitații de la nunta lor. Iasmina Hill a purtat o țiută roz și părul blond prins în stil Barbie. Americanul care a precizat că iubește România și Bucureștiul s-a arătat impresionant de evenimentul luxos.

„Ultima dată în România am fost anul trecut. Venim vara de obicei în România. Este prima oară în care venim la un astfel de eveniment în România. De-asta suntem foarte entuziasmați să fim aici. Am făcut niște evenimente în Timișoara și am avut oameni care au venit la noi, dar acum să fim noi invitați e o mare onoare pentru noi. Suntem foarte entuziasmați”, a spus Iasmina Hill la XNS.

Soția milionarului a făcut o comparație între nunțile simple din SUA și cele mai extravagante din România.

„Față de nunțile din SUA mi se pare că în România lumea pune mai mult lucrurile în evidență. Totul e mai strălucitor, mai frumos, mai mare. El e foarte impresionat de absolut tot de când a venit aici. În America e totul mai simplu, eleganța mai simplă. Aici e mai mult și nouă ne place asta”, a spus Iasmina pentru Antena Stars.

Chiar dacă Iamsmina a vorbit în română, soțul ei a înțeles-o: „Nunta noastră n-a fost simplă”, i-a spus americanul soției.

„Nu, nunta noastră n-a fost simplă, cum se poartă în America”, a confirmat Iasmina, precizând că atât ea cât și Bradford Hill apreciază nunțile pompoase din România.

Iasmina din Timișoara este căsătorită cu milionarul Bradford Hill

Iasmina a devenit cunoscută după ce s-a căsătorit cu Bradford Hill, deținătorul Statuii Libertății, mai în vârstă cu 34 de ani decât ea.

Milionarul american face parte din a treia generaţie a familiei Aaron Hill care reuşeşte să obţină dreptul de ceseiune asupra Statuii Libertăţii, compania sa administrând activitatea din jurul celebrului obiectiv turisitic şi deţinând un restaurant şi un magazin de suveniruri,

„Ne-am întâlnit la muncă şi ne zâmbeam de fiecare dată când ne intersectam. Într-o zi şi-a făcut curaj şi m-a invitat la un concert al cântăreţei Katy Perry. M-am simţit uimitor cu un bărbat care este cu 34 de ani mai în vârstă decât mine“, a declarat femeia, în urmă cu mult timp.

Într-un alt interviu acordat în 2018 pentru Antena Stars, timişoreanca a spus: „Eu l-am sărutat prima, la acel concert. M-a scos la restaurante, la cine romantice, pe Broadway. La început eram timidă şi nu îi ceream să îmi ia ceva ce îmi place, dar acum îmi ia, deşi iniţial se opune.“

Iasmina susţine că s-a îndrăgostit de Bradford şi că vârsta nu a reprezentat niciodată un impediment în relaţia lor: „Vârsta nu a fost niciodată o problemă, pentru că eu am mai avut relaţii cu bărbaţi mai mari. Tinerii sunt plictisitori. Nu au suficientă experienţă pentru a şti cum să trateze o femeie, dar domnii mai în vârstă ştiu cum să facă o femeie să se simtă ca atare. Ne-am început relaţia firesc şi este o legătură remarcabilă între noi. Niciodată nu am băgat în seamă