Cât au costat cele două rochii purtate de Anda Adam la nuntă. Ce sumă a scos din buzunar pentru a arăta ca o prințesă

Anda Adam a luat pe toată lumea prin surprindere cu rochiile pe care a ales să le poarte la nunta cu Yosif Mohaci. Cântăreața a scos din buzunar o sumă neașteptată de bani pentru a arăta ca o prințesă la biserică și în prima parte a petrecerii de după cununia religioasă.

După lungi pregătiri, Anda Adam și soțul ei, Yosif Mohaci, s-au căsătorit religios în cursul zilei de sâmbătă, 29 iunie 2024. Evenimentul de lux a avut loc într-un local exclusivist din București, unde mirii au petrecut cel mai special moment din viața lor alături de cei 500 de invitați.

Cântăreața și-a propus să eclipseze pe toată lumea cu rochiile sale de mireasă, lucru care s-a și întâmplat. Vedeta a făcut furori cu cele două ținute pe care le-a purtat la cununia religioasă cu Yosif Mohaci.

În prima parte a zilei, Anda Adam a îmbrăcat o rochie de mireasă ce a făcut-o să arate ca o prințesă. Piesa vestimentară a avut un design unic pentru care artista a scos din buzunar o sumă neașteptată.

La petrecerea de după cununia religioasă, vedeta a decis să își schimbe ținuta. Aceasta a optat pentru o rochie mulată, lungă și cu volănașe în jurul brațelor. Cele două piese vestimentare au făcut-o să strălucească pe artistă.

Câți bani au costat cele două rochii purtate de Anda Adam în ziua nunții. Suma la care puțini se așteptau

Rochia de prințesă pe care a purtat-o Anda Adam a cântărit mai bine de 20 de kilograme. Deși i-a fost destul de dificil să se miște în ținuta aleasă, vedeta a savurat din plin de fiecare moment de la nuntă.

Pentru cele două ținute spectaculoase, artista a plătit o sumă importantă de bani. Aceasta a plătit aproximativ 12.000 de euro pentru a arăta ca o prințesă la cununia religioasă cu Yosif Mohaci.

De asemenea, cântăreața și soțul ei și-au dorit o tematică mai deosebită. Cei doi au vrut să aibă parte de un eveniment în stil libanez.

„Am două rochii de nuntă, făcute de Maria Japari. Vor costa în jur de 12.000 de euro. Prima este o rochie de prințesă. Conceptul nostru de nuntă este «lebanese wedding», mergem pe acest concept și pe acea idee. Este o rochiță cu care probabil că voi avea dificultăți în a mă urca într-o mașină, o să vedem cum reușim să facem asta”, a mărturisit Anda Adam, potrivit unica.ro.

„De la hotel către biserică am ales să plecăm cu autobuzul, ca să fie nebunia lui Salam. Am plecat cu un bus special, un limo party bus, dotat cu bar, lumini, fum, lasere, ecrane, DJ, un bus de petrecere. E ceva super tare, inedit, mortal, exact pe filmul nostru de petrecere gen Ibiza, așa că toată lumea către biserică a plecat în mare vervă cu cântat, dansat și tot ce trebuie. A fost wow! Sunt foarte fericită și emoționată, rochia mi-a dat ceva bătăi de cap, o să ne distrăm, ne-am dorit o petrecere extravagantă și am organizat totul așa, după sufletul nostru! Tot ce ne mai dorim de acum încolo este să avem un copil, cu ochii soțului, bineînțeles”, a mai adăugat vedeta, conform ciao.ro.