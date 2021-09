Iggy Azalea face furori într-o rochie cu spatele gol, mulată ca o a doua piele. Cum arată blondina în vârstă de 31 ani

Frumoasa cântăreață în vârstă de 31 ani a făcut furori într-o rochie cu spatele gol, extrem de mulată. Blondina a atras atenția tuturor atunci când a ajuns la Sapphire New York.

Rapperița Iggy Azalea are o carieră se succes, atât ca artistă, dar și ca model. Frumoasa blondină se laudă cu un trup de invidiat, cu picioarele sale lungi, posteriorul perfect și bustul amplu. Nu e de mirare că frumusețea ei nu poate trece neobservată și are milioane de fani în întreaga lume.

Iggy Azalea, o rapperiță cu trup de model

Deși a devenit cunoscută la nivel mondial pentru piesele sale de succes și colaborările cu alți artiști faimoși precum Pitbull și Tyga, Iggy a anunțat în iulie 2021 că va pune cariera sa muzicală pe pauză pentru o vreme, după ce a lansat albumul “The End of an Era”.

Chiar dacă rapperița este de origine din Australia, ce i-a surprins mereu pe fani este accentul ei, care e similar cu cel din America de Sud. Artista s-a mutat în SUA pe când avea doar 16 ani.

Iggy, pe numele său real Amethyst Amelia Kelly, s-a lansat în lumea muzicii cu piesele ei "Pussy" și "Two Times", melodii ce au câștigat imediat aprecierea publicului. Albumul ei de debut a fost lansat în 2014 și s-a numit The New Classic. Albumul a fost atât de bine primit de public încât aajuns prima în topul Billboard.

Astfel, frumoasa blondină a ajuns prima femeie rapper care nu are origini americane care a ajuns prima în top. Single-ul ei de debut a fost “Work”, piesă ce a ajuns în topul Billboard Hot 100.

De-a lungul carierei sale, Iggy a avut numeroase colaborări cu artiști de succes precum Ariana Grande, Pitbull și mulți alții.

De când și-a început cariera și până în prezent, frumoasa artistă a vândut 70 milioane de discuri la nivel mondial. Cariera ei de succes în muzică i-a adus și premii, precum două premii American Music Awards, 4 nominalizări la premiile Grammy, 4 premii Teen Choice, un premiu People's Choice Award si un premiu MTV Video Music Award.

Iggy a fost mereu sinceră atunci când a venit vorba de fizicul ei și a recunoscut că și-a făcut implant mamar, are și o operație de rinoplastie și sunt speculații privind și un implant în posterior.

Frumoasa cântăreță a fost iubita rapper-ului Playboi Carti, artist cu care are și un băiețel pe nume Onyx Kelly. Relația lor a început în 2018, dar a durat destul de puțin, iar artista a declarat că se ocupă singură de creșterea fiului ei.

Snoop Dogg și scandalul legat de chipul artistei

Disputa dintre cei doi mari rapperi a luat naștere în 2014 când Snoop Dogg a postat pe contul lui de Instagram o fotografie cu un bărbat cu păr lung și blond, iar la descriere a spus că este Iggy Azalea fără machiaj. De-a lungul anilor ce au urmat, el a continuat să o atace pe rapperiță, postând constant meme-uri cu aceasta și chiar a comparat-o cu Marlon Wayans din filmul de comedie White Chicks, potrivit The Things.

De cealaltă parte, Iggy i-a răspuns pe Twitter, întrebându-l pe rapper de ce ar posta niște meme-uri așa răutăcioase dacă atunci când cântă pe aceeași scenă își trimite mereu body-guarzii să îi ceară ei un autograf.

După un schimb de replici ce a durat câțiva ani, Snoop a încheiat disputa idntre ei, cerându-și scuze.