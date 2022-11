Ileana, sora lui Culiţă Sterp, a fost implicată într-un accident: „Gravidă fiind, m-am lovit cu burta de volan”.Ce i s-a întâmplat

În urma accidentului pe care Culiță Sterp l-a provocat în Cluj, familia acestuia a sărit în sprijinul lui. În primele zile care au urmat incidentului neplăcut, membrii familiei Sterp au păstrat tăcerea în spațiul public fără a oferi explicații amănunțite oamenilor din mediul online.

Câteva zile mai târziu au luat cuvântul și au povestit prin ce situație trece Culiță Sterp, cum se raportează la fapta sa și au rugat păstrarea decenței în ceea ce îl privește. De asemenea, Ileana Sterp a ținut să povestească celor din comunitatea sa, situația delicată în care și ea a fost implicată în urmă cu aproximativ doi ani, când era însărcinată.

„Vreau să vă povestesc ce am păţit eu acum aproximativ 2 ani. Eram însărcinată în luna a opta cu Carla, deci mai aveam puţin până să nasc, şi era ultima mea zi la lucru, la salonul de la Haţeg. Veneam înapoi către Sebeş, mergeam pe drum cu prioritate şi de pe o străduţă a ieşit o maşină care nu s-a asigurat deloc, erau două domnişoare în maşină, şi ne-am ciocnit. Pur şi simplu mi-au tăiat calea. A fost destul de urât, dar slavă Domnului că nu au fost victime. Sperietura a fost destul de mare.

Ce am vrut să spun, de fapt, este faptul că eu nu am făcut tam-tam, nu am făcut scandal. Pur şi simplu, ne-am dat jos din maşini. Mă durea puţin burta pentru că dădusem cu burta de volan. Dar domnişoara şi-a cerut scuze, eu cumva am încercat să o înţeleg. Doar atât i-am zis: „De ce nu te asiguri?”. Asta referitor la nişte mesaje ce le-am primit aici, că dacă mă aflam eu în Logan ce mare scandal făceam. Ei, uite că mi s-a întâmplat şi mie treaba asta şi nu am făcut scandal, nu am denigrat pe nimeni. Am considerat că este o simplă greşeală, un moment de neatenţie al unei fete.

Ea mi-a dat asigurarea ei, eu mi-am reparat maşina. Tare bine-i să ne înţelegem noi ca oameni între noi şi când ni se întâmplă ceva de genul ăsta să încercăm să fim buni unii cu alţii, pentru că vedem cât de mult ne place ca aproapele nostru să fie bun cu noi, aşa că trebuie şi noi să oferim bunătat", a spus Ileana Sterp pe Instagram, potrivit romaniatv.net.

Ileana Sterp a cerut înțelegere oamenilor în ceea ce privește incidentul pe care l-a provocat Culiță Sterp: "Culiță realizează că a greșit și conștientizează gravitatea situației, însă, spuneți-mi voi care dintre noi suntem fără greșeală?"

„Bună seara, dragilor. După cum ați observat, în ultima perioadă nu am fost foarte activă. Probabil majoritatea dintre voi cunoașteți situația din familia noastră. Cu toții am fost bulversați zilele acestea, triști, pentru cele întâmplate, pentru ce i s-a întâmplat fratelui meu, Culiță. Slavă Domnului că el este bine. Atât el, cât și băiatul din cealaltă mașină. Asta ne bucură foarte mult. Sunt sigură că Culiță realizează că a greșit și conștientizează gravitatea situației, însă spuneți-mi voi care dintre noi suntem fără greșeală?

Am stat zilele acestea și m-am gândit la greșelile pe care le-am făcut eu, de-a lungul timpului, și sunt destule. Și m-am gândit că pe multe le-am făcut cu voia mea, cumva. Și aș vrea să stați și voi să vă gândiți la greșelile voastre, sunt convinsă că veți găsi mai puține sau mai multe. Poate așa nu veți mai judeca atât de ușor greșelile altora.

Știu că de fiecare dată am ieșit aici și i-am luat apărarea lui Culiță, când a fost cazul. De fiecare dată noi am fost foarte uniți și suntem și acum, dar eu am decis că e de datoria lui să vină să vă explice ceea ce s-a întâmplat. Poate că ceea ce voi spune eu va fi interpretat greșit, tocmai de aceea nu am avut nicio reacție aici, în online. Și după cum vedeți, nici acum nu pot spune prea multe. El are nevoie de câteva zile să-și revină pentru că a fost un șoc atât pentru el, cât și pentru noi. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate mesajele de încurajare, de critică, de ce au fost ele. Vă mulțumesc din toată inima că sunteți aici indiferent de situație”, a spus Ileana Sterp.

