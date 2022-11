Care este starea de sănătate a șoferului accidentat de Culita Sterp în Cluj. Bărbatul de 32 de ani a avut nevoie de îngrijire

Interpretul de manele a condus cu viteză sub influența alcoolului, a accidentat o mașină la volanul căreia se afla un bărbat, a plecat de la locul faptei, a condus pe contrasens și a trecut pe roșu.

Pe 17 noiembrie, Culiță Sterp a provocat un accident în Cluj, în urma căruia un bărbat aflat la volanul mașinii a avut nevoie de intervenția medicilor. La fața locului, au sosit o autospecială de stingere și descarcerare și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Bărbatul afla în mașina albă, Dacia, a fost transportat la spital în urma impactului.

Cum se simte șoferul care se afla la volanul mașinii din Cluj atunci când artistul Culiță Sterp a intrat cu viteză și a făcut accident. Bărbatul de 32 de ani a fost transportat în seara accidentului la spital

Culiță Sterp a provocat un accident în piața Avram Iancu, la intersecția cu Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Accidentul ar fi fost provocat de celebrul cântăreț, care a și părăsit locul faptei. Bărbatul a fost depistat cu o alcoolemie de 0,41 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, la care se întocmește dosar penal.

La o săptămână după accident, soția lui, Daniela Iliescu, a postat un mesaj video în care a vorbit despre incidentul pe care l-a provocat Culiță, despre starea lui din aceste momente, dar și despre starea de sănătate a șoferului accidentat de interpret. Aceasta a mărturisit că familia Sterp este în strânsă legătură cu bărbatul care a avut nevoie de asistența medicilor în seara accidentului.

“Știu că de fiecare dată am ieșit și i-am luat apărarea lui Culiță, când a fost cazul. De fiecare dată noi am fost uniți și suntem și acum, dar eu am decis că este de datoria lui să vină să vă explice ceea ce s-a întâmplat, poate ceea ce voi spune eu va fi interpretat greșit. Tocmai de aceea nu am avut nicio reacție în online și după cum vedeți nici nu pot spune prea multe. El are acum nevoie de câteva zile să își revină, pentru că a fost un șoc pentru el, dar și pentru noi. Vreau să vă mulțumesc din toată inima că sunteți aici, indiferent de situație. Scuzele noastre se îndreaptă în special către șoferul autoturismului implicat în accidentul rutier cât și familiei acestuia, știm cât este de greu. Șoferul celălalt este acasă, bine și Culiță ține legătură cu el", a precizat Daniela Iliescu în videoclipul încărcat pe rețelele de socializare.

Ce se întâmplă cu Culiță Sterp după ce a ieșit din arest

Cântărețul Culță Sterp a plecat de la locul accidentului, fiind găsit de poliţişti în apropierea Teatrului. Şoferul maşinii lovite a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Interpretul de manele Culiţă Sterp va fi cercetat sub control judiciar pentru părăsirea locului accidentului, a anunţat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. Procurorii au afirmat că bărbatul rănit în evenimentul rutier în care a fost implicat Culiţă Sterp are nevoie de două, trei zile de îngrijiri medicale.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a transmis, vineri, printr-un comunicat de presă, că a fost începută urmărirea penală faţă de Culiţă Sterp, cercetat pentru părăsire a locului accidentului.

“În fapt, s-a reţinut că în data de 17.11.2022, în jurul orei 02:03, a condus autoturismul marca Mercedes-Benz pe strada Eroilor din Cluj-Napoca, cu direcţia spre strada Dorobanţilor, şi la intersecţia cu Piaţa Avram Iancu a intrat pe culoarea roşie a semaforului, intrând în coliziune cu autoturismul marca Dacia, condus de către numitul R.M.B., fiind cauzate numitului R.M.B. leziuni traumatice apreciate ca necesitând un număr de 2-3 zile de îngrijiri medicale, iar ulterior inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor în drept”, a anunţat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, potrivit news.ro.

