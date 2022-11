Ileana Sterp, sora lui Culiță, a intervenit în scandalul accidentului provocat de artist. Ce mesaj a transmis

Ileana Sterp și-a publicat mesajul la câteva zile după incident, când deja s-au mai calmat „spiritele”. Cert este că întreg scandalul accidentului nu i-a lăsat indiferenți pe fanii artistului, care au dezbătut intens subiectul.

Astfel, atât „vinovatul” Culiță Sterp, cât și membrii familiei lui, au simțit nevoia să facă publice gândurile și sentimentele care îi încearcă în această perioadă delicată. Rând pe rând, aceștia și-au exprimat opinia cu privire la incidentul din Cluj.

Ileana Sterp a intervenit în scandalul accidentului din Cluj provocat de artist. Ce le-a transmis urmăritorilor săi

Frații lui Culiță au subliniat că acest comportament nu îi stă în fire cântărețului și că el personal trebuie să dea explicații pentru faptele sale, deși ei îl vor susține întotdeauna, fiind o familie unită. Ileana Sterp a precizat că întâmplarea a venit ca un șoc în familia lor.

„Știu că de fiecare dată am ieșit și i-am luat apărarea lui Culiță, când a fost cazul. De fiecare dată noi am fost uniți și suntem și acum, dar eu am decis că este de datoria lui să vină să vă explice ceea ce s-a întâmplat, poate ceea ce voi spune eu va fi interpretat greșit.

Tocmai de aceea nu am avut nicio reacție în online și după cum vedeți nici nu pot spune prea multe. El are acum nevoie de câteva zile să își revină, pentru că a fost un șoc pentru el, dar și pentru noi”, a explicat Ileana Sterp, pe rețelele de socializare.

Sora cântărețului l-a adus în discuție și pe celălalt șofer implicat în accidentul rutier, punctând că partea pozitivă din toată această situație că este că atât Culiță, cât și celălalt tânăr, au scăpat teferi în urma impactului.

Ileana Sterp a explicat că întreaga familie a fost bulversată în urma incidentului

„Probabil majoritatea dintre voi cunoașteți situația din familia noastră, cu toții am fost mai bulversați zilele acestea, mai triști pentru cele întâmplate, pentru ce i s-a întâmplat fratelui meu, Culiță. Slavă Domnului că atât el, cât și băiatul din cealaltă mașină sunt bine, asta ne bucură foarte mult.

Sunt sigură că, Culiță realizează că a greșit și conștientizează gravitatea situației, însă spuneți-mi voi care dintre noi suntem fără de greșeală. Am stat zilele astea și m-am gândit la greșelile pe care le-am făcut eu de-a lungul timpului și sunt destule.

Și aș vrea să stați și voi, fiecare, să vă gândiți la greșelile pe care le-ați făcut de-a lungul timpului și sunt sigură că fiecare veți găsi acolo mai puține sau mai multe și, poate așa, nu vom mai judeca atât de ușor greșelile altora”, a mai scris Ileana Sterp în mediul online.

Culiță Sterp, băut și drogat la volan? Ce informații au apărut în anchetă

Amintim că săptămâna trecută, Culiță Sterp a fugit de poliție după ce se afla la volan sub influența alcoolului, a trecut pe roșu cu o viteză peste limita legală, apoi a provocat un accident rutier. Potrivit ultimelor informații din anchetă, raportul toxicologic ar fi arătat că tânărul artist ar fi consumat și substanțe interzise, motiv pentru care s-a ascuns din nou de poliție, după ce a lovit un alt autoturism.

Culiță Sterp a fost reținut timp de 24 de ore, apoi a fost plasat sub control judiciar timp de 60 de zile. Fapta lui a fost pedepsită și cu suspendarea permisului de conducere și a fost și amendat pentru că a încălcat legea.

Recent, cântărețul a fost protagonistul unui scandal și în Madrid, în timpul unui eveniment la care a fost solicitat să întrețină atmosfera.

