Ioana Simion și Ilie Năstase s-au despărțit. Mesajul transmis de soția fostului tenismen: „Răbdarea mea a luat sfârșit”

Pe conctul de socializare al soției lui Ilie Năstase a apărut un mesaj care i-a luat prin surprindere pe fanii celor doi soți. Ioana Simion se declară sătulă de tot ceea ce a răbdat de-a lungul vremii, și deși nu a spus despre ce anume este vorba, cu siguranță are legătură cu căsnicia dintre ea și Ilie.

Ioana Simion, mesaj tranșant despre despărțirea de Ilie Năstase. Ce a transmis aceasta

De-a lungul timpului, cuplul Ioana-Ilie Năstase a trecut prin diverse ipostaze: de la certuri, la împăcări romantice, însă de curând, pare că relația dintre ei s-ar afla pe o pantă descendentă, din cauza dorințelor foarte dese ale brunetei de a divorța de fostul tenismen. Cei doi au fost la un prag de a se separa legal, însă au renunțat.

Citește și: Ioana Simion nu mai divorțează de Ilie Năstase. L-a iertat: „S-a schimbat foarte mult”

De curând, Ioana Simion Năstase a publicat un mesaj care ne face să înțelegem că ei nu se mai înțeleg și au hotărât să se despartă definitiv.

”Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit!!!! Mă consider o femeie puternica și mândră de faptele mele…răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții. Pot spune ca această experiența m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. Răbdarea mea a luat sfârșit În toată aceasta perioada, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați iar pentru asta le mulțumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat gresit, alții mi-ați acordat înțelegere si mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat sa lupt,crezând si sperând ca se va schimba ceva in bine”, a fost prima parte a mesajului scris de ea pe internet.

Ioana Simion a avut și o dorință pentru presă și prietenii virtuali pe care ăi are, aceasta cerându-le să-i ofere liniște în această perioadă tumultoasă emoțional.

”Vă rog să ma înțelegeți că în acestă perioadă v-oi avea nevoie de liniște si puțină intimitate!!! Va mulțumesc frumos pentru înțelegere! Cu deosebit respect, IOANA!”, a mai scris ea.

Ioana Năstase a renunțat de curând la divorțul de Ilie

Ioana Năstase a ales să renunțe la divorțul de Ilie, chiar cu două zile înainte de termenul înfățișării la tribunal, în urmă cu ceva vreme.

Citește și: Ce se întâmplă între Ioana Simion și Ilie Năstase, după ce s-a aflat de divorț: ”Mai vine pe la București, dar nu mai sunt sentimente!”

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva", a spus Ioana pentru click.ro.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express