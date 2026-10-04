Ilona Brezoianu a răbufnit după gestul făcut de Ian pe scena de la Arenele Romane: „Sper să nu-l mai primească”

Ilona Brezoianu a reacționat dur după imaginile devenite virale cu Ian de la concertul susținut la Arenele Romane. Actrița s-a declarat revoltată de gestul trapperului și a transmis că speră ca acesta să nu mai fie primit în locația în care a avut loc incidentul.

Ian a stârnit un val de reacții în mediul online după concertul susținut alături de Azteca, vineri, 2 octombrie 2026. În imaginile filmate de spectatori și distribuite ulterior pe rețelele sociale, trapperul apare la marginea scenei, unde urinează, în timp ce spectacolul continuă. Momentul a devenit rapid viral, iar printre persoanele care au reacționat public se numără și Ilona Brezoianu.

Ilona Brezoianu, reacție dură după gestul făcut de Ian la Arenele Romane

Ilona Brezoianu a publicat pe Instagram Stories un mesaj în care a criticat gestul artistului. Actrița a pus accent în primul rând pe lipsa de respect față de locul în care Ian a concertat și față de oamenii care muncesc în spatele unui spectacol: „Sper ca @arenele_romane să nu-l mai primească altă dată pe dom’ IAN care s-a pișat pe scenă. Acolo au cântat super artiști și nu e WC public. Scena trebuie respectată, îți spune o actriță care urcă des pe ea… Da’ tu de unde să știi…”, a scris Ilona Brezoianu pe Instagram.

Actrița a revenit apoi cu un al doilea mesaj, în care și-a explicat revolta. Ilona Brezoianu a amintit că în spatele artiștilor pe care publicul îi vede pe scenă se află echipe întregi, de la tehnicieni și oameni responsabili de sunet până la personalul care se ocupă de curățenie: „Și apropo de gestul ăsta care m-a revoltat teribil… În spatele artiștilor sunt mult oameni… Cei de la tehnic, sunet și implicit cei de la curățenie… Dacă pe ei nu-i respecți și ăia strâng după tine ca tu te crezi artist cool făcând pipi pe scenă… Ești caracter 0 barat. Sper ca la locațiile unde mai râgâie băiatu’ ăsta muzica să-i dea mare cancel”, a mai transmis actrița.

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Ce s-a întâmplat la concertul lui Ian și Azteca

Incidentul care a provocat reacția Ilonei Brezoianu s-a petrecut pe 2 octombrie, la Arenele Romane din București, la primul concert din turneul național Ian & Azteca.

Mai multe persoane aflate în public au filmat momentul din unghiuri diferite, iar imaginile au ajuns ulterior pe TikTok și pe alte platforme sociale. Inclusiv Azteca, aflat pe scenă, a reacționat pe moment la ceea ce făcea colegul său, potrivit imaginilor distribuite ulterior în mediul online.

Poliția Capitalei face verificări după incident

Cazul nu a rămas doar la nivelul reacțiilor apărute pe rețelele sociale. Poliția Capitalei a transmis că face verificări în legătură cu imaginile apărute după concert. Concertul de la București a reprezentat deschiderea turneului național Ian & Azteca.

Cei doi artiști au programate spectacole și în alte orașe din țară. Ian, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, este unul dintre cele mai cunoscute nume ale scenei trap din România. Incidentul de la Arenele Romane a generat numeroase reacții critice în mediul online, iar acum Ilona Brezoianu se numără printre vedetele care au condamnat public gestul artistului.

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