Incendiu izbucnit la concertul lui Max Korzh de la București! S-a întâmplat chiar la deschidere, sub ochii fanilor

Incendiu izbucnit chiar la începutul concertului artistului bielorus Max Korzh de la București! Descoperă ce s-a întâmplat.

Sâmbătă, pe 23 mai 2026, zeci de mii de fani ai lui Max Korzh au trăit momente de panică atunci când un incendiu a izbucnit chiar la începutul concertului celebrului artist bielorus.

Autoritățile au intervenit imediat pentru stingerea flăcărilor și pentru a preveni astfel răspândirea incediului și apariția unei tragedii.

Se pare că totul s-a întâmplat atunci când recuzita artistului a luat foc, în timpul momentului pirotehnic pus la cale de organizatorul evenimentului. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au intervenit imediat și au oprit flăcările folosindu-se de stingătoare. Buna desfășurare a concertului lui Max Korzh, cât și integritatea spectatorilor, nu au fost deloc afectate. Evenimentul a continuat ulterior fără alte incidente similare.

„Flacăra a fost stinsă cu stingătoare de pompierii ISU-BIF din dispozitiv, fără a fi pusă în pericol desfaşurarea evenimentului sau integritatea spectatorilor”, a informat ISUBIF, potrivit news.ro.

De asemenea, ISUBIF a dezvăluit și care au fost principalele motive pentru care li s-a solicitat ajutorul din partea celor prezenți la concertul din 23 mai 2026 a celebrului artist bielorus Max Korzh.

„Cele mai multe intervenţii au fost pentru lipotimie, escoriaţie şi acuze la nivelul membrelor inferioare. În interiorul stadionului sunt amplasate echipaje medicale SMURD şi de intervenţie pentru stingere, în zonele de acces/evacuare, scenă şi sectoarele de tribune”, a precizat ISUBIF, potrivit sursei citate.