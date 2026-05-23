Incendiu izbucnit la concertul lui Max Korzh de la București! S-a întâmplat chiar la deschidere, sub ochii fanilor

Incendiu izbucnit chiar la începutul concertului artistului bielorus Max Korzh de la București!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 23 Mai 2026, 21:42 | Actualizat Sambata, 23 Mai 2026, 21:49
Descoperă detalii despre incendiul izbucnit la concertul lui Max Korzh din București | sursa foto: Shutterstock/hepta
Situație complet neașteptată pe Arena Națională! Un incendiu a izbucnit chiar la deschiderea concerului lui Max Korzh de la București! S-a întâmplat totul chiar sub privirile a zeci de mii de fani, veniți din mai multe țări. Descoperă ce s-a întâmplat și care a fost cauza incendiului, de fapt.

Sâmbătă, pe 23 mai 2026, zeci de mii de fani ai lui Max Korzh au trăit momente de panică atunci când un incendiu a izbucnit chiar la începutul concertului celebrului artist bielorus.

Autoritățile au intervenit imediat pentru stingerea flăcărilor și pentru a preveni astfel răspândirea incediului și apariția unei tragedii.

Se pare că totul s-a întâmplat atunci când recuzita artistului a luat foc, în timpul momentului pirotehnic pus la cale de organizatorul evenimentului. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au intervenit imediat și au oprit flăcările folosindu-se de stingătoare. Buna desfășurare a concertului lui Max Korzh, cât și integritatea spectatorilor, nu au fost deloc afectate. Evenimentul a continuat ulterior fără alte incidente similare.

„Flacăra a fost stinsă cu stingătoare de pompierii ISU-BIF din dispozitiv, fără a fi pusă în pericol desfaşurarea evenimentului sau integritatea spectatorilor”, a informat ISUBIF, potrivit news.ro.

De asemenea, ISUBIF a dezvăluit și care au fost principalele motive pentru care li s-a solicitat ajutorul din partea celor prezenți la concertul din 23 mai 2026 a celebrului artist bielorus Max Korzh.

colaj foto cu max korzh si masina de pompieri

„Cele mai multe intervenţii au fost pentru lipotimie, escoriaţie şi acuze la nivelul membrelor inferioare. În interiorul stadionului sunt amplasate echipaje medicale SMURD şi de intervenţie pentru stingere, în zonele de acces/evacuare, scenă şi sectoarele de tribune”, a precizat ISUBIF, potrivit sursei citate.

