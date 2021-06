Imagine înduioșătoare cu Olivia Păunescu în copilărie. Cum arăta prezentatoarea când avea 7 ani

Olivia Păunescu este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de știri ale momentului și o fotografie publicată recent pe rețelele sociale demonstrează că a fost frumoasă dintotdeauna.

„7 ani. Prima zi de scoala ! Senină! Nici nu știam ce-mi rezervă viața”, a scris Olivia Păunescu în dreptul fotografiei în care purta uniforma de clasele primare și două codițe împletite, prinse cu fundițe albe.

„Frumoasă de mică”, „Superbă”, „Iar viața ți-a oferit ceva frumos, să lucrezi în televiziune”, sunt câteva dintre comentariile pe care fanii le-au lăsat în dreptul fotografiei pe care a publicat-o Olivia Păunescu.

Parcursul Oliviei Păunescu. De la dansatoare la prezentatoare de știri

Olivia Păunescu are trup de fostă dansatoare. Primul contract pe care Olivia Păunescu l-a avut cu o televiziune a fost la 16 ani, când aceasta a fost selectată să facă parte din corpul de balet al unei emisiuni. După ce a renunțat la dansul profesionist, Olivia a intrat în lumea știrilor, mai întâi ca reporter de teren, apoi ca prezentatoare de știri sportive, apoi prezentatoare de jurnal matinal. În prezent, aceasta ocupă postul de prezentatoare al jurnalului de la ora 12 de la Observator.

„Primul contact cu televiziunea l-am avut la 16 ani, când am fost selectată să fac parte din corpul de balet de la Surprize, surprize. Apoi am început să apar în reclame, munceam în paralel cu şcoala. La 20 de ani am dat o probă şi am muncit cinci ani ca reporter de teren, până când am primit propunerea să fiu prezentator de ştiri sportive. Apoi a venit marea provocare de a prezenta Observatorul matinal. Dansez de câte ori am ocazia. La petreceri nu mă aşez deloc la masă. Dansul a fost şi va rămâne una dintre pasiunile vieţii mele.", a povestit Olivia pentru Click în 2013.

În prezent, Olivia Păunescu prezintă Observatorul care începe la ora 12:00 și are o mica afacere: un atelier de croitorie, iar rochiile spectaculoase pe care le poartă la televizor I se datorează acestui atelier.

În tomna anului 2019 prezentatoarea Observator 12 s-a căsătorit ți a avut o rochie de prințesă

„Sunt fericită, sunt împlinită şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce trăiesc. Ne-au fost alături oameni frumoşi, care au venit cu inima deschisă şi care au simţit emoţia noastră! Pur şi simplu nu pot să pun în cuvinte ceea ce am trăit în cea mai frumoasă zi din viaţa mea! Acest eveniment a fost o încununare a iubirii noastre, un vis pe care l-am trăit în braţele bărbatului meu. A fost un moment unic”, a spus prezentatorea, potrivit Observator.