Imaginea cu care Lora le-a dat de bănuit fanilor: „Ești însărcinată?” Răspunsul cântăreței nu a întârziat să apară

Lora și partenerul ei, Ionuț Ghenu, vor deveni în curând părinți? Secțiunea de comentarii a cântăreței a fost luată cu asalt de această întrebare, după ce Lora a publicat o imagine tandră de cuplu. Iată fotografia care i-a făcut pe fani să se întrebe dacă nu cumva cântăreața este însărcinată!

Citește și: Lora, suspectă de cancer în trecut. Gestul incredibil făcut de medicul care a diagnosticat-ot: „Apoi și-a făcut un selfie cu mine”

Imaginea care i-a făcut pe fani să creadă că Lora este însărcinată

Lora și-a surprins admiratorii cu ultima imagine publicată pe rețelele de socializare, după ce ea și partenerul ei apar într-o ipostază care le-a dat fanilor de gândit. Cântăreața apare alături de iubitul ei, iar acesta o ține în brațe, însă un detaliu importat nu le-a scăpat internauților: Ionuț Ghenu pare că își ține mâna protectiv pe abdomenul artistei.

La rândul ei, și Lora își ține mâna pe pântec, acolo unde i se întâlnește cu mâna iubitului său, iar admiratorii celor doi au fost conviși că în acest mod cei doi au dat de înțeles că vor deveni părinți. De asemenea, și descrierea fotografiei le-a dat fanilor de gândit.

Citește și: Lora, ținta criticilor după ce s-a afișat într-o ipostază inedită la 40 de ani: „Degeaba dacă nu ai familie”. Ce a răspuns artista

Ce răspuns a oferit Lora la întrebările fanilor. Este sau nu însărcinată?

„Iubi-ne-am pân’ la sfârșitul lumii şi-napoi de 7 ori! Și voi pe mine și eu pe voi dar cel mai mult… pe amândoi”, a scris Lora pe pagina personală de Instagram. În dreptul postării, au apărut astfel mai multe întrebări.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară: „Vine bebe?”, „Felicitări”, „Sarcină ușoară”, au fost câteva dintre mesajele pe care artista le-a primit. „Ești însărcinată?", a fost întrebarea adresată de un alt urmăritor. Și reacția Lorei a venit însă prompt, aceasta răspunzând chiar la întrebarea menționată anterior. „Nu”, a răspuns ea simplu.

Ce spune Lora despre nunta cu Ionuț Ghenu

Relația dintre Lora și Ionuț Ghenu este deja cunoscută publicului, iar de aproximativ opt ani, cei doi sunt de nedespărțit. Cuplul face aproape totul împreună, iar bărbatul o susține pe artistă cu deciziile pe care le ia în ceea ce privește cariera, totuși, căsătoria nu a fost o prioritate.

Artista, care a mai trecut printr-un mariaj, cu juratul Stand-Up Revolution Dan Badea, nu s-a grăbit să facă pasul cel mare pentru a doua oară. Cei doi s-au logodit însă la biserică și nu exlud nici posibilitatea unei nunți în secret.

„Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa.

Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă. Nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta”, explica Lora recent.

Provocări dure și tensiuni pe măsură în lupta pentru imunitate ▶ Vezi episodul nou America Express în AntenaPLAY