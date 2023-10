Imaginea cu iubita lui Liviu Vârciu care i-a făcut pe internauți să creadă că este însărcinată. Cum a apărut Anda Călin

Liviu Vârciu și Anda Călin au aniversat recent șapte ani de relație. Și deși au deja doi copii, mulți s-ar bucura să îl vadă pe prezentatorul de televiziune proaspăt tătic. Iată imaginea cu Anda Călin care le-a dat de bănuit fanilor!

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani și, deși relația lor a trecut prin unele încercări, cei doi au reușit să rămână de nedespărțit și să își întemeieze o familie superbă.

Și cu toate că cei doi împărtășesc fiecare moment special din viața lor pe rețelele de socializare, urmăritorii sunt extrem de atenți la fiecare detaliu. Iată ce comentariu a lăsat un internaut la una dintre fotografiile publicate de Anda Călin!

Imaginea cu iubita lui Liviu Vârciu care le-a atras atenția urmăritorilor: „Grăsuță sau graviduță?” | Foto

Anda Călin a publicat pe contul personal de Instagram o imagine superbă cu ea. Îmbrăcată într-o bluză roz, vaporoasă, cu un umăr căzut, atent machiată și cu părul proaspăt coafat la salon, iubita lui Liviu Vârciu a atras atenția, în schimb, printr-un alt detaliu.

Printre multele complimente care s-au succedat în secțiunea de comentarii, Anda Călin a primit și un mesaj extrem de incomod din partea unui internaut. Deși nu i se vedea burtica în poză, persoana cu pricina și-a dat cu presupusul și a întrebat-o pe brunetă dacă este „grăsuță sau gravidă”.

Deși partenera prezentatorului de televiziune nu a dat curs comentariului, ceilalți urmăritori au decis să intervină în „apărarea” frumoasei vedete: „De ce ți se pare așa? O întrebare absolut normală cu un răspuns la fel de normal... ce vezi greșit?”/„Nu întrebi pe nimeni dacă s-a îngrășat sau dacă este însărcinată. Din bun simț!”, au transmis două persoane la fotografia publicată de Anda Călin pe contul personal de Instagram.

Imediat cum Liviu Vârciu și Anda Călin vor face declarații despre un viitor copil, ele vor putea fi citite pe a1.ro.

Ce spune Liviu Vârciu despre un al patrulea copil: „Nu am închis încă maternitatea”

Liviu Vârciu are deja trei copii, doi din relația cu Anda Călin, pe Anastasia și Matei, dar și pe Carmina, fiica cea mare, dintr-o relație anterioară.

Însă, de curând, prezentatorul de televiziune a făcut o declarație pe cât se poate de surprinzătoare. Acesta a recunoscut că viața cu doi copii mici este destul de grea, mai ales că este prins și cu munca, dar nu exclude ca în viitor, când Anastasia și Matei vor mai crește, să devină din nou tătic:

„Fugitiv mă mai gândesc, am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când, dar atunci mi se schimbă doamna la față! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă! Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!”, a declarat Liviu Vârciu pentru Ego.ro.