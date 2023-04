”Nu are voie”. Ce nu-i permite Liviu Vârciu iubitei sale, Anda Călin. Nu e de acord ca ea să facă asta

Într-un interviu pentru Cancan, Liviu Vârciu a spus că nu ar fi de acord ca mama copiilor săi să îmbrățișeze o anumită carieră. Iată despre ce este vorba.

Ce nu-i permite Liviu Vârciu iubitei sale, Anda Călin. Nu e de acord ca ea să facă asta

Liviu Vârciu i-a interzis Andei Călin să cocheteze cu televiziunea. El spune că pentru nicio sumă nu ar participa la vreun show, alături de mama copiilor săi.

Deși bruneta a mai lucrat în televizunea în trecut, fostul solist de la L.A. e sigur: indiferent de banii oferiți, el și Anda nu se vor expune împreună la o emisiune TV.

Conform Cancan, acesta i-a interzis iubitei sale să apară pe sticlă, adică să fie vedetă TV. „Nu-și permite nimeni să mă întrebe. Eu cu doamna mea la televiziune nu sunt de acord. Pică din start. Nu are voie să fie vedetă TV”, a declarat actorul pentru sursa menționată.

Legat de o eventuală participare la America Express, show la care a mai fost cu Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu e sigur că ar refuza.

„Nici singur n-aș mai pleca. În primul rând, s-au făcut copiii mari, nu pot sta departe de ei pentru o perioadă mai lungă de timp.

Am fost pionier, noi am deschis drumul, ne-am făcut treba cât am putut de bine. (...) „Sunt familist convins, nu vreau să-mi mai amintesc de nebuniile mele, să nu-mi vină idei.

Așa că toate amintrile mele de atunci s-au dus. Ce nu mai știi, nu te mai doare. Sunt fericit așa cum sunt. Mi-e drag de ea, mai avem puțin și facem șapte ani”.

Cum a început povestea de dragoste dintre Liviu Vârciu și Anda Călin

Anda Călin a povestit că l-a cunoscut pe Liviu Vârciu într-o restaurant. Acesta i-ar fi spus, deși o vedea pentru prima dată, că o să fie soția lui.

„Ne-am cunoscut într-un restaurant şi atunci a spus, când m-a văzut prima oară, că o să fiu nevasta lui. Nici nu cred că m-a întrebat cum mă cheamă. Prima replică a fost „ce faci nevastă în oraş?'. Şi i-am spus că „am venit să fiu cu ochii pe el'. Şi el m-a întrebat cu cine am lăsat copiii acasă. Şi i-am spus că sunt cu soacra mea. Culmea, acum copiii sunt cu soacra mea”, a declarat Anda Călin pentru Click.

La un an și jumătate de la acel moment și două luni de la botezul fiicei lor, ei se despărțeau. La vremea respectivă, Liviu a fost surprins sărutând-o pe buze pe Roxana Niculae. Câteva luni mai târziu, Anda și artistul s-au împăcat și de atunci sunt de nedespărțit.

Ba mai mult, Anda a făcut pentru tatăl copiilor ei și un gest pe care nu mulți l-ar face. Femeia și-a vândut garsoniera pentru a îi finanța filmul.

