Imaginea pentru care Oana Radu a așteptat 29 de ani să o posteze. Cum a apărut îmbrăcată sexy, cu abdomenul dezgolit

Oana Radu a publicat o imagine pe rețelele de socializare, în care a apărut doar într-un sutien, în partea de sus și o pereche de colanți în partea de jos. Însă surpriza cea mai mare a fost faptul că ea nu s-a simțit niciodată atât de încrezătoare până acum, de 29 de ani încoace.

Oana Radu, imaginea inedită pe care a postat-o pe internet, după 29 de ani. Cum arată în pezent frumoasa artistă

Cântăreața Oana Radu arată fabulos în postarea pe care a făcut-o pe Instagram, cu abdomenul la vedere, dezgolit. Aceasta a explicat faptul că abia acum, după atâția ani, a avut curajul să facă public o astfel de imagine, după ce s-a confruntat mult timp cu kilogramele în plus.

Iată cum arată în prezent și ce a ținut să transmită:

„Prietenii și apropiații mei știu că am așteptat 29 de ani să postez poza asta”, a scris Oana Radu în descrierea imaginii pe care a postat-o pe Instagram.

„Te-ai umplut de tatuaje și asta nu-mi place”, „Dacă ai încercat să astupi în mare parte vergeturile cu tatuajul, nu știu ce să zic, practic acum toată atenția o să fie pe burta ta, dar trebuie să te mândrești cu vergeturile tale”, au scris unii internauți care au criticat-o.

Desigur, pe lângă aceste câteva comentarii dure, multe persoane i-au scris mesaje foarte frumoase, de apreciere.

Cât de mult i s-a schimbat viața Oanei Radu: „Mai urmează”

Oana Radu mărturisește că, din momentul în care kilogramele ei au început să scadă, evenimentele din viața ei au mers doar spre bine. Cântăreața a postat, pe contul său de Instagram, un mesaj care „comemorează” prima interacțiune cu sala de fitness, dar și rezultatul pe care i l-a adus toată această experiență anevoioasă

Oana Radu mărturisește că rezultatele au început să apară treptat, iar prezența frecventă la sală a făcut ca locul să devină, pentru ea, un „al doilea happy place”, primul fiind scena. Deși apropiații nu au crezut în ambiția ei, cântăreața a făcut din dorință o realitate și s-a transformat în versiunea pe care și-a dorit-o. Însă, munca și perseverența au fost aliații principali ai Oanei Radu:

„Lucrurile însă s-au schimbat acum.. Am făcut o parte din intervenții și mai urmează, dar nu mai aștept, și-am început să lupt. Și ce credeți?! Am început să văd schimbări mari!! Singurul lucru pe care trebuie să-l știți este că e nevoie de răbdare și perseverență ca să le vezi, iar acum, sala a devenit al doilea happy place al meu pe lângă scenă, care este primul! Ceea ce vreau să vă spun este că, deși de muncă mai am enorm, am câștigat două lucruri importante: răbdarea și iubirea pentru mine! Cu ele, voi reuși să ajung acolo unde îmi doresc.”, a scris Oana Radu pe contul său de Instagram.

