Oana Radu a vorbit despre cât de mult i s-a schimbat viața de când a slăbit. Cântăreața a reușit să dea jos peste 65 de kilograme

Oana Radu susține că au avut loc multe schimbări în viața ei de când a intrat prima dată în sala de fitness. Deși a slăbit considerabil, cântăreața afirmă că mai are multe lucruri de îmbunătățit la fizicul ei. Cu toate acestea, Oana Radu mărturisește că a învățat două lucruri importante pentru ea în toată această perioadă: răbdarea și iubirea de sine.

Cât de mult i s-a schimbat viața Oanei Radu: „Mai urmează”

Oana Radu mărturisește că, din momentul în care kilogramele ei au început să scadă, evenimentele din viața ei au mers doar spre bine. Cântăreața a postat, pe contul său de Instagram, un mesaj care „comemorează” prima interacțiune cu sala de fitness, dar și rezultatul pe care i l-a adus toată această experiență anevoioasă

Oana Radu mărturisește că rezultatele au început să apară treptat, iar prezența frecventă la sală a făcut ca locul să devină, pentru ea, un „al doilea happy place”, primul fiind scena. Deși apropiații nu au crezut în ambiția ei, cântăreața a făcut din dorință o realitate și s-a transformat în versiunea pe care și-a dorit-o. Însă, munca și perseverența au fost aliații principali ai Oanei Radu:

„Lucrurile însă s-au schimbat acum.. Am făcut o parte din intervenții și mai urmează, dar nu mai aștept, și-am început să lupt. Și ce credeți?! Am început să văd schimbări mari!! Singurul lucru pe care trebuie să-l știți este că e nevoie de răbdare și perseverență ca să le vezi, iar acum, sala a devenit al doilea happy place al meu pe lângă scenă, care este primul! Ceea ce vreau să vă spun este că, deși de muncă mai am enorm, am câștigat două lucruri importante: răbdarea și iubirea pentru mine! Cu ele, voi reuși să ajung acolo unde îmi doresc.”, a scris Oana Radu pe contul său de Instagram.

Care e motivul care a adus-o pe Oana Radu în cabinetul medicului

Se pare că Oana Radu a trecut și prin câteva intervenții chirurgicale pentru a elimina pielea în exces rămasă după ce a slăbit, potrivit Spynews. O altă cauză care a adus-o în cabinetul medicului a fost o problemă la nivelul gâtului. Însă, atunci, tratamentul l-a căutat în străinătate, mai exact, la Paris:

„Am venit la Paris la un doctor foarte, foarte bun, care sper să mă ajute să descoper care este motivul răgușelilor mele, pentru că eu nu am nimic la corzile vocale, gâtul meu nu are nimic și cu toatea astea eu nu îmi pot folosi vocea. Răgușesc foarte tare, îmi pierd vocea foarte tare și trebuie să aflăm de unde vine chestia asta.”, a spus Oan Radu pe Instagram.

„De vreo patru ani durează fenomenul, aveam momente în care mă simțeam super bine, momente în care mă simțeam ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, m-am lăsat și de fumat, dar în perioada aia eram și mai răgușită și în general nu fac chestii care să îmi dăuneze: nu mănânc biscuiți, sărățele și alte chestii care să mă irite, nu beau foarte rece, nu beau foarte accidulat. Sper să vină cu o soluție și să-mi zică ceva, că nu mai pot.”, a spus, la acea vreme, cântăreața.

