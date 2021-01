Simona Gherghe are un băiețel superb! Cum arată micuțul Vlad Ioan

Vestea nașterii micuțului Vlad Ioan a fost anunțată pe pagina de Facebook de către Simona Gherge care a transmis un mesaj extrem de emoționant, care a înduioșat admiratorii de pretutindeni: „Tot îmi caut cuvintele potrivite, care să descrie întâlnirea cu tine. Magie? Minune? Parcă-i prea puţin... Dragul nostru Vlad Ioan, ţi-ai ales o zi frumoasă, 9 mai, ziua Europei, de-acum şi a ta. Ai ţipat hotărât şi ai luat prima notă de 10 din viaţa ta! Mami, tati şi Ana (fetiţa Simonei Gherghe - n.r.) te iubesc şi îţi mulţumesc pentru faptul că ai venit să ne-ntregeşti! Asta e fericirea“.



Simona Gherghe dezvăluia înainte de a deveni mămica micuțului Vlad Ioan că nu s-a ocupat de cumpărături pentru băiețelul pe care urma să-l aducă pe lume.

„O să râzi dar încă nu ne-am pregătit. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost decizia pachetului de celule stem. Pătuţul îl vom folosi pe cel al Anei. Hăinuţe încă nu am luat. Masa de înfăşat o avem tot de la Ana. Copilul va sta cu noi în cameră deoarece vreau să alăptez”, a explicat Simona Gherghe cu ceva timp în urmă să îl nască pe Vlad Ioan.

Simona Gherghe a revenit pe micile ecrane după un an și jumătate de pauză la ”Mireasa”

Toamna anului 2020 a adus o nouă provocare pentru Simona Gherghe. După 18 ani de televiziune și după ce și-a dedicat timpul celor doi copii, aceasta a revint pe micile ecrane.

„Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei, aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 – 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac in stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut, în cei 18 ani de televiziune”, a declarat aceasta.

O puteți vedea pe Simona Gherghe în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 14:00 și sâmbătă de la 13:30, la "Mireasa", pe Antena 1.

Ce studii are, de fapt, Simona Gherghe

De curând, vedeta le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram și ce studii are. Simona Gherghe a mărturisit că este absolventă a Facultății de Litere din cadrul „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, oraș în care a și copilărit de altfel.

„Sunt licențiată în Litere, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași”, a scris Simona Gherghe la un InstaStory.