Imagini de la cununia religioasă. Anda Adam și Yosif Mohaci au fost copleșiți de emoții în timpul ceremoniei alături de 3 preoți

Anda Adam și Yosif Mohaci se bucură de ziua nunții, trăind cele mai frumoase emoții alături de rude și prieteni. Cei doi miri și-au dorit o nuntă extravagantă, cu fast, la care au invitat peste 300 persoane, printre care și vedete.

Anda Adam și Yosif Mohaci s-au cununat civil în 2022, iar astăzi au făcut cununia religioasă și petrecerea de nuntă.

Anda Adam și soțul ei, cununie religioasă emoționantă

Mireasa poartă o rochie extravagantă de 25 kg acoperită de pietre prețioasă și o diademă pe cap, având părul aranjat în bucle. Mirele a ales un smoking cu sacou alb, pantaloni negri și papion negru. Anda și Yosif au strălucit, emanând eleganță și rafinament.

Cele mai mari emoții le-au avut atunci când s-au văzut pentru prima dată pentru că Yosif nu știa cum arată rochia soției lui. Mirele a fost vizibil emoționat în cea mai importantă zi din viața lor.

La biserică, Anda Adam a ajuns cu un bold de lux alb, condus chiar de nașul lor. Între timp, Yosif a ajuns la biserică cu un party bus pe care scria “Anda’s Wedding”, făcându-și o intrare inedită. În acest autobus de petrecere mirele a fost acompaniat de nașă și de câțiva invitați.

Pentru celebra artistă, nunta decurge exact așa cum a visat, potrivit declarațiilor ei pentru Spynews.

„Sunt emoționată și e o zi foarte specială și pentru mine, și pentru soțul meu. Și când am plecat, și în mașină, am avut mari emoții și ne dorim foarte tare ca acest eveniment să fie unic (...) Mi-am dat silința foarte mult începând de la decor, rochie, absolut tot (...) Rochia nu este foarte confortabilă pentru că are 25 de kilograme cântărită, dar mă bazez pe naș că o să mă ajute să urc scările și tot (...) Mi-au plăcut lucrurile extravagante care să mă reprezinte (...) Pot să respir pentru că sunt obișnuită cu corsetele”, a declarat Anda Adam, înainte de cununia religioasă.

Anda și Yosif Mohaci au avut parte de o ceremonie religioasă emoționantă, săvârșită de 3 preoți, chiar în biserica în care Anda a fost botezată când era mică.

După cununia religioasă, mirii și invitații urmează să petreacă până dimineața la o locație de lux din capitală, unde vor fi prezente foarte multe vedete și mulți artiști din showbiz-ul românesc.

Pentru nunta ei, frumoasa cântăreață a ales să poarte două rochii de mireasă. Atunci când le-a primit aseară, Anda a dezvăluit pe Insta Story că doar ea știe cum arată rochiile ei de mireasă și că fiecare dintre ele cântărește 25 kilograme.

Vedeta a ales rochii sofisticate care să se potrivească cu stilul ei. Prima rochie este una încrustată cu pietre prețioase, făcând-o pe artistă să strălucească în ziua ce mare. Atunci când soțul ei a văzut-o, Yosif Mohaci s-a simțit copleșit de emoții și a admirat-o pe frumoasa lui soție.

Buchetul de mireasă este și el unul extravagant, din trandafiri albi, hortensii și bijuterii strălucitoare, cu pietre prețioase. Practic, buchetul este o adevărată bijuterie.

Anda Adam și Yosif au ales niște verighete superbe, în care se suprapun două cercuri, și ele încrustate cu pietre prețioase. Verighetele lor, atât de frumos lucrate, sunt simbolul infinitului și a iubirii nemărginite ce îi leagă pe cei doi.