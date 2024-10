Imagini din garsoniera în care locuiește Ioana Tufaru, după ce a plecat din casa lui Gigi Becali: „Luca are în sfârșit camera lui”

Fiica regretatei Anda Călugăreanu s-a mutat cu chirie la sfârșitul anului trecut, într-un apartament din București. Iată imagini din casa în care locuiește Ioana Tufaru acum!

Ioana Tufaru s-a mutat cu chirie, împreună cu soțul și fiul ei, după ce a fost nevoită să plece din garsoniera pe care Gigi Becali i-o pusese la dispoziție. De când s-au mutat, celor doi soți le-au crescut cheltuielile lunare. Cu toate acestea, Ioana Tufaru susține că apartamentul este mult mai spațios, iar micuțul Luca are și el camera lui în sfârșit.

Citește și: Câți bani a cheltuit Ioana Tufaru în vacanța de patru zile la Eforie Nord: „Mai făceam o supă la plic, seara un cartof prăjit”

Cum arată apartamentul în care locuiește acum Ioana Tufaru

În apartamentul în care Ioana Tufaru și familia ei s-au mutat cu chirie nu se află foarte multă mobilă. La bucătărie au ceva mai multe corpuri, în rest, dulapuri pentru haine, în camere. Aceștia au găsit imobilul cu toate cele necesare, de la masă, veselă, mașină de spălat, frigider, uscător, până la televizor și aspirator.

Articolul continuă după reclamă

„Dormitorul, fiind mai micuț ca și suprafață, i-a revenit lui Luca. Are și el, în sfârșit, camera lui. Dincolo nu avea camera lui, fiind vorba de o garsonieră. Acum e foarte încântat, îi place mult. Mult mai mult decât dincolo. Luca are o cameră simplă, cu o veioză simplă, un bec colorat care se învârte. E o veioză veche, încropită de socrul meu. Camera e simplă deocamdată, are o canapea, un scaun, un dulap și un televizor. Cu timpul o vom face și pe a lui, deocamdată mai așteptăm”, a mărturisit fiica Andei Călugăreanu pentru Fanatik.

„Chiria ne costă 1200 de lei, iar utilitățile nu costă foarte mult, fiind rezidențial. Pot spune, cu totul, că ajungem undeva la 1600 de lei pe lună. Avem două camere și nu ne mai lipsește nimic. Poate un cuptor cu microunde, dar nu-l văd absolut necesar, se poate și fără. Avem o sufragerie și un dormitor”, a mai declarat Ioana Tufaru, citată de Revista Viva.

AICI IMAGINI DIN CASA ÎN CARE LOCUIEȘTE IOANA TUFARU ACUM:

Citește și: Ioana Tufaru a spus adevărul despre relația cu Gigi Becali, după ce a plecat din garsoniera lui: „Nu mai suntem sub aripa lui”

Cu ce se ocupă Ioana Tufaru

Ioana Tufaru spune că în noua casă fiecare are rolul său bine stabilit: ea gătește și face curățenie, Ionuț merge la serviciu, iar Luca se ocupă de școală și de teme.

„Treburile în casă le fac doar eu, atât curățenie, cât și mâncare. Dar nu pentru că Ionuț nu vrea să facă sau nu știe… mai face și el, dar mai rar. Pentru că este cu munca și în zilele când este liber, prefer să-l las să se odihnească decât să-l pun să facă ceva. El duce gunoiul, asta e sarcina lui! Luca nu are nicio atribuție, el e copil, atribuțiile lui sunt școala și joaca”, a mai spus Ioana Tufaru pentru Fanatik.

În urmă cu ceva timp, Ioana Tufaru dezvăluia că au existat zile în care a rămas fără bani și nu avea ce pune pe masă. Însă, acum, de când este mamă, are grijă să nu mai treacă prin asemenea situații.

„Da, au existat zile în care am rămas fără bani și nu una, mai multe, fără să am un colț de pâine, fără să am ce să pun pe masă. Dar asta se întâmpla înainte de a fi cu Ionuț și de a-l avea pe Luca. Am trăit foarte greu, singură, cu o pensie (atunci), cam prin anii 2000, care însuma nu mai mult de 350 de lei. Era foarte greu să poți trăi tu, o singură persoană, cu acei bani. Stăteam în apartamentul bunicilor la Obor și am acumulat datorii foarte mari la utilități din cauza asta că nu aveam cu ce să plătesc”, spunea Ioana Tufaru în urmă cu ceva timp, citată de Revista Viva.