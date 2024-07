Câți bani a cheltuit Ioana Tufaru în vacanța de patru zile la Eforie Nord: „Mai făceam o supă la plic, seara un cartof prăjit”

Ioana Tufaru a povestit cum s-a simțit în concediul petrecut cu familia pe litoralul românesc. Iată suma totală pe care a cheltuit-o fiica Andei Călugăreanu pentru un sejur de patru zile, după ce în trecut se plângea de pensia mica!

Ioana Tufaru s-a bucurat, zilele trecute, de o scurtă vacanță pe litoralul românesc, împreună cu soțul și Luca, fiul lor. Fiica Andei Călugăreanu spune că nu au cheltuit mulți bani, preferând să mănânce la cazare.

Câți bani a cheltuit Ioana Tufaru în patru zile pe litoral

Ioana Tufaru se luptă de ani de zile cu probleme financiare, iar, de curând, a fost nevoită să plece din garsoniera primită de la Gigi Becali. S-a mutat cu chirie și o duce în continuare la fel de greu cu banii. Cu toate acestea, fiica Andei Călugăreanu a economisit și a reușit să plece la mare cu familia.

Într-un interviu pentru ciao.ro, Ioana Tufaru a spus că iubește stațiunea Eforie Nord și de mulți ani se cazează acolo la aceeași gazdă. Deși ar fi vrut să stea mai mult, nu și-au permis decât patru zile, deoarece acum au de plătit și chirie în București.

Pentru sejurul la mare, fiica Andei Călugăreanu și soțul ei au scos din buzunar 1700 lei, bani din care au plătit și cazarea.

„Am stat patru nopți în Eforie Nord, unde venim al doilea an, și unde recomand tuturor să vină. Gazdele sunt minunate, locația de vis, totul la superlativ și recomand cu drag! În total, cu cazare cu tot, am cheltuit cam în jur de 1700 de lei. A fost superb la mare. Diferit... diferit a fost faptul că am stat mai puțin decât de obicei din cauza bugetului mai restrâns acum. De când stăm cu chirie, și faptul că am fost mai atenți la ce și cât cheltuim... în rest nimic diferit, aceleași gazde minunate, aceeași locație de vis și, nu în ultimul rând, aceeași distracție”, a declarat Ioana Tufaru pentru sursa citată.

Pentru a evita cheltuielile cu mesele, Ioana Tufaru spune că a gătit la cazare.

„La cazare am gătit ca de obicei. Bine, nu pot spune că am gătit propriu-zis, așa... am fiert niște ouă și niște crenvurști dimineața la mic-dejun, la prânz mai făceam câte o supă la plic, seara un cartof prăjit, din astea. Iar pe plajă, da, luam sucuri reci de la cazare ca să nu cheltuim mult prea mult”, a mai declarat Ioana Tufaru pentru ciao.ro.

