Imagini incendiare cu Daniela Crudu într-o lenjerie intimă minusculă, în centrul Capitalei. Din ce câștigă bani, după două nașteri

Daniela Crudu este neschimbată după două nașteri. Vedeta are o siluetă de invidiat, același râs molipsitor și nu a renunțat la atitudinea îndrăzneață. În ciuda temperaturilor scăzute, Cruduța a renunțat la haine și a realizat o ședință foto doar în lenjerie intimă, în centrul Bucureștiului.

Daniela Crudu este o mămică fericită, dar și foarte ocupată. Cei doi copii ai săi îi ocupă tot timpul, mai ales că este o diferență foarte mică de vârstă între ei. Fosta asistentă TV a rămas însărcinată cu băiețelul la doar trei luni după ce a adus-o pe lume pe Daiana. Micuțul s-a născut pe 5 mai 2024, chiar în ziua de Paște.

Cu toate acestea, frumoasa brunetă are o siluetă perfectă. Și deși s-a retras din viața mondenă și nu a mai apărut atât de des la TV, continuă campaniile de publicitate.

Aceasta a dezvăluit că acum este mult mai selectivă cu privire la proiectele ei și cu sinceritatea caracteristică, a recunoscut că se orientează către cele care sunt mai profitabile.

Astfel, echipa Un show păcătos a prins-o chiar în timpul uni ședințe foto, în centrul Capitalei. Daniela Crudu nu a renunțat la aprițiile sale îndrăznețe și s-a lăsat pozată într-o lenjerie intimă extrem de sexy, acoperită doar e o blană.

Proaspăta mămică a pozat cu mai mulți bolizi de lux și nu s-a ferit să ipostazele interzise minorilor. De asemenea, ea a oferit și un interviu în exclusivitate.

„Nu le onorez pe toate, că nu am timp. Îmi dedic viața familiei și aleg doar ce merită. Las copiii la bunici, dar trebuie să și merite. O dată pe lună fac un shooting pentru un contract. Motivul este familia, am doi copilași superbi pe care îi iubesc nespus de mult și am pus accent pe ei. Primesc invitații să vin în emisiuni, dar nu vreau să vin să mă spovedesc. Prefer să-mi văd de viața mea și să nu vorbesc de viața mea personală la televizor”, a povestit Daniela Crudu la Antena Stars.

Fosta asistetă de la Un show păcătos a vorbit și despre botezul băiețelului său despre care s-a spus că a avut loc în mare secret.

„Nu a fost în secret. Dacă nu am anunțat pe nimeni, nu înseamnă că a fost în secret. Ce să zic? Să vină toată presa la mine? Mi-am chemat prietenii, nu a fost nimic secret. Îmi e bine așa cu familia. După atâția ani de proiecte, am luat o pauză. Copiii mă fac cea mai fericită și îmi place viața asta de familie. Dacă voiam la televizor, mă duceam, că sunt chemată, dar nu mai vreau”, a mai spus Daniela Crudu.

Ce spunea Daniela Crudu despre iubitul ei și tatăl copiilor

Daniela Crudu mărturisea, în urmă cu ceva timp, că iubitul său e discret și un bărbat simpllu.

„Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile, deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online”, spunea Daniela Crudu despre partenerul său, într-o apariție la Xtra Night Show.

Daniela adăuga că iubitul ei, Daniel, nu este un golan, ci un băiat simplu, cu sufletul bun, care o iubește. Iar acest lucru, considera, atunci, ca și acum, este cel mai important.

„El este cu treaba lui, nu îl interesează pe el, este discret și asta e cel mai bine. (...) E un băiat simplu, adică nu vrea să pară altceva, e natural și mă iubește. Nu e golan, e cuminte, e sincer. Cu asta m-a cucerit, cu naturalețea lui și cu faptul că e un om bun și mai rar un om bun cu adevărat. Are sufletul bun. Chiar ne potrivim și ne iubim, asta este cel mai important”, a mai subliniat vedeta.