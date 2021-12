Imagini înduioșătoare cu Josephine, fiica Ginei Pistol, în timp ce dansează pe muzica tatălui ei. Cum a surprins-o prezentatoarea

Gina Pistol se bucură din plin de postura de mamă și petrece foarte mult timp alături de micuța ei. Aceasta este foarte atentă cu fetița sa și imortalizează fiecare moment special din vieților lor, drept dovadă stau postările din mediul online.

Prezentatoarea TV a născut la începutul lunii martie 2021, iar de atunci a decis să îi țină cât mai departe de luminile reflectoarelor chipul micuței Josephinei. Deși nu publică foarte des imagini alături de micuța ei, toată postările în care apare fetița înduioșează inimile internauților.

Cum arată Josephine, fiica Ginei Pistol, în timp ce dansează pe muzica tatălui ei

De curând, Gina Pistol a publicat pe rețelele sociale un filmulez de-a dreptul adorabil cu micuța ei. Josephine a fost surprinsă în timp ce dansa pe melodia tatălui ei și se uita la televizor. Imaginile cu ea au topit inimile internauților.

Deși are mai puțin de un an, fetița prezentatorei TV se pare că se ambiționează să se ridice în picioare, lucru cu care își surprinde de fiecare data mama. Într-un body crem și cu mișcările amuzante, Josephine a făcut senzație pe Internet.

Un lucru este evident, fiica Ginei Pistol impresionează cu drăgălășenia sa, iar toate postările cu ea atrag o mulțime de like-uri și reacții poztive din partea prietenilor virtuali. Totodată, chiar dacă este o mămică extrem de ocupată, prezentatorea TV nu ezită să își țină la curent urmăritori de pe Instagram cu cele mai importante evenimente din viața sa.

Cum se simte Gina Pistol în rolul de mamă

Prezentatoarea Chefi la Cuțite trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei alături de Josephine. Aceasta se bucură de fiecare clipă petrecută în rolul de mamă, iar de recent a povestit despre marea schimbare de care a avut parte, chiar în platoul Observator.

„Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Și face 9 luni imediat. Întorcându-mă în platou am simțit că nu am lipsit decât o săptămână, colegii mei sunt la fel. Cu toate astea, fetița mea crește și totul e in regulă, e în etapa de bușilea. Îmi citește gândurile și când ma gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, a spus Gina Pistol la Observator.

„Nu doar copilul crește, ci și noi îmbătrânim”, a mai adăugat și Cătălin Scărlătescu, colegul său de platou.

„Eu credeam că-s pregătită. Dar treci printr-o furtună hormonală care te lasă un pic răvășită. Te uiți în oglindă și nu te mai recunoști. Cumva nu ești pregătită ca mamă. Și conexiunea aia despre care citești... Citisem despre cum toate femeile s-au conectat copilul și la mine nu era chiar așa”, a mai povestit ea despre prima lună în rolul de mamă.