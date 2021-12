Cum a ajuns Gina Pistol în televiziune: „Zici că povestesc din altă viață”. Ce a dezvăluit vedeta: „Nu mi-ai spus niciodată”

Invitată în podcastul lui Speak, „La Fileu”, Gina Pistol a fost pusă în situația de a-și aminti cum a ajuns la televizor și care a fost prima ei apariție pe micile ecrane.

„Nu mi-ai zis niciodată treaba asta mie. Cum ai ajuns la televizor?”, a fost întrebarea lui Speak.

Ce a spus Gina Pistol despre prima sa apariție televizată

„După ce am pozat pentru revista aia, la prima emisiune la care eu am participat ca invitat a fost „Noaptea Târziu”, parcă așa se numea, la Antena, cu Mircea Badea și Oreste. Aia a fost prima emisiune la care am mers ca invitat, apoi au început să sosească invitațiile din partea emisiunilor”, a spus Gina Pistol.

Vedeta a mărturisit că toată viața ei de dinainte de a deveni mamă pare a fi atât de îndepărtată, încât i se pare că povestește din „viața altcuiva”.

„De prezentat am prezentat multe emisiuni. Nici nu mai știu. Zici că povestesc din altă viață. Am impresia că povestesc din viața altcuiva”, a continuat îndrăgita prezentatoarea TV.

Gina Pistol a devenit mamă în luna martie a naului 2021, iar de atunci viața ei s-a schimbat extrem de mult.

Gina Pistol se mândrește cu fiica ei Josephine

„Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Și face 9 luni imediat. Întorcându-mă în platou am simțit că nu am lipsit decât o săptămână, colegii mei sunt la fel. Cu toate astea, fetița mea crește și totul e in regulă, e în etapa de bușilea. Îmi citește gândurile și când ma gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, spune Gina Pistol la Observator.

După e a devenit mamă, Gina Pistol nu a mai putut prezenta emisiunile de la Antena 1 Chefi la cuțite și Asia Express, iar Irina Fodor i-a venit în ajutor.

După o absență de pe micile ecrane, Gina Pistol a prezentat ediția specială de Chefi la cuțite, care s-a desfășurat în perioada 29 noiembrie-1 decembrie și care i-a avut drept participanți pe foștii concurenți de la Asia Express, sezonul 4.

Gina Pistol își ține fanii la curent în ceea ce privește viața ei de zi cu zi, iar recent a publicat o imagine cu fiica sa, Josephine, iar urmăritorii vedetei de pe rețelele sociale au putut remarca cât de mult a crescut fetița.

