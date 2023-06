Imagini inedite cu Andreea Bălan, în timp ce joacă tenis cu iubitul ei, Victor Cornea. Momentul s-a încheiat cu un sărut | VIDEO

Andrea Bălan a publicat de curând un vidoclip în care apare pe terenul dee tenis, alături de iubitul ei.

Artista a publicat pe Internet un vidoclip în care apare jucând tenis cu iubitul ei. Artista care a purtat o fustă specfică acestui sport s-a descurcat de minune, iar la final a alergat spre Victor Cornea, căruia i-a oferit un sărut peste fileu.

Andreea Bălan a mărturisit că a fost atrasă încă de la început de seriozitatea și discplina de care Victor Cornea dă dovadă în tenis, iar pentru artistă e foarte important să aibă sentimentul de admirație pentru partener.

Imagini inedite cu Andreea Bălan și Victor Cornea

Videoclipul a fost postat de Andreea Bălan pe TikTok, iar fanii au reacționat imediat, felicitând-o că și-a găsit fericirea pe care o merită.

„Frumos! Ma bucur ptr tine! Felicitări!”, „Ești cea mai frumoasa și talentată”, „Felicitari Andreea 🥰🥰❤️❤️, meriti tot ce e mai frumos si bun”, sunt câteva dintre comentariile primite de Andreea Bălan în dreptul videoclipului în care apare jucând tenis cu Victor Cornea.

Andreea Bălan a ales să facă public în mod oficial faptul că iubește și este iubită, în ziua în care a împlinit 39 de ani. Chiar de ziua ei, artista a oferit declarații la XNS despre relația ei cu Victor Cornea.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte imresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

Andreea Bălan a mărturisit că apreciază puterea și ambiția de care dă dovadă tenismenul.

„Suntem la început, dar faptul că ne-am asumat înseamnă că există o legătură profundă. Există o relație serioasă cu sentimente profunde. Fetițele mele nu-l cunosc deocamdată, dar sunt convinsă că îl vor admira așa cum o fac și eu. De ceva timp Ella îmi spune că vrea să meargă la tenis. Cred că de săptămâna viitoare o duc la tenis. Mama l-a cunoscut. Îl place foarte mult. Îl simte că e foarte bun. Un om cu suflet cald”, a povestit Andreea Bălan la scurt timp după ce și-a asumat relația cu Victor Cornea.