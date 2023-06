Cum se înțelege Andreea Bălan cu părinții lui Victor Cornea. Artista a oferit detalii despre relația de iubire cu tenismenul

Andreea Bălan a oferit detalii despre relația ei cu tenismenul Victor Cornea. Artista a povestit ce l-a atras la Victor Cornea și cum se înțelege cu părinții lui.

Andreea Bălan a ales să facă public în mod oficial faptul că iubește și este iubită, în ziua în care a împlinit 39 de ani. Chiar de ziua ei, artista a oferit declarații la XNS despre relația ei cu Victor Cornea.

Artista a povestit că a fost răbdătoare și după 2 ani în care nu a avut nicio relație, ea a reușit să întâlnească un bărbat potrivit pentru ea. Andreea Bălan l-a admirat încă de cum l-a cunoscut pe tenismen, datorită performanțelor sale. Artista a spus că l-a atras la tenisment faptul că este disciplinat, puternic, muncitor și matur. Victor Cornea are 29 de ani și în prezent ocupă locul 83 la dublu în clasamentul ATP. Este în plină ascensiune și își dorește să ajungă anul acesta în top 10.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte imresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

Andreea Bălan îl însoțește pe Victor Cornea în turneele de tenis din străinătate și spune că aceste plecări sunt ca o vacanță pentru ea.

Andreea Bălan, adevărul despre relația cu părinții lui Victor Cornea. Ce părere au mama și tatăl tenismenului despre artistă

Artista a ținut să precizeze că relația ei cu părinții tenismenului este una foarte bună.

„Ce vreau să clarific! Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol unde scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat! Părinții lui mă acceptă. Am fost acasă la el, la Sibiu și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus Andreea Bălan.

De asemenea, mama Andreei Bălan este și ea încântată de relația fiicei cu tenismenul.

„Suntem la început, dar faptul că ne-am asumat înseamnă că există o legătură profundă. Există o relație serioasă cu sentimente profunde. Fetițele mele nu-l cunosc deocamdată, dar sunt convinsă că îl vor admira așa cum o fac și eu. De ceva timp Ella îmi spune că vrea să meargă la tenis. Cred că de săptămâna viitoare o duc la tenis. Mama l-a cunoscut. Îl place foarte mult. Îl simte că e foarte bun. Un om cu suflet cald”, a povestit Andreea Bălan la scurt timp după c eși-a asumat relația cu Victor Cornea.

Andreea Bălan a precizat că nu ea este cea care conduce în relație, tocmai de aceea a avut nevoie d eun bărbat puternic care să-I fie alături.

„Doar un bărbat puternic știe ce vrea și își asumă o femeie putenică și realizată care ae și doi copii. Este mult mai matur decât vârsta lui. De multe ori este mai matur decât mine”, a spus Andreea Bălan.