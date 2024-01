Imagini rare cu cei trei copii ai Elenei Băsescu. Ce activități extrașcolare inedite au nepoții lui Traian Băsescu

Elena Băsescu petrece mult timp cu cei trei copii ai săi, pe care are grijă să îi implice în cât mai multe activități. Iată cu ce se îndeletnicesc nepoții lui Traian Băsescu în timpul liber! Imagini rare și adorabile cu cei trei micuți.

Elena Băsescu, în vârstă de 43 de ani, este mamă a trei copii, Sofia și Traian, pe care îi are din căsnicia cu Bogdan Ionescu, și Anastasia, pe care o are din relația cu Cătălin Gheorghe, cunoscut în lumea mondenă sub porecla de Tomată, potrivit Viva și digi24.ro.

Fiica lui Traian Băsescu îi crește singură pe cei trei copii, pe lângă activitățile profesionale. Ea are grijă ca aceștia să fie implicați cât mai mult în activități extrașcolare și se pare că sportul este pasiunea lor comună, potrivit imaginilor publicate de fata lui Băsescu pe contul personal de Instagram.

Ce activități extrașcolare au nepoții lui Traian Băsescu

Elena Băsescu este lăudată nu doar pentru seriozitatea de care dă dovadă la locul de muncă despre care se zvonea în presă, ci și pentru cum își îndeplinește rolul de mamă. Fiica fostului președinte al României nu neglijează deloc educația celor trei copii, ba chiar îi implică în activități extrașcolare inedite, așa cum se poate observa pe rețelele de socializare.

Sofia, Traian și Anastasia fac echitație, caiac și schi, iar mama lor îi însoțește la orice pas și are grijă să se dezvolte armonios. De curând, aceștia au mers la cursuri de călărie, iar Elena Băsescu nu a ratat ocazia să posteze imaginile și pe contul personal de Instagram.

Tot la capitolul activități extrașcolare, se pare că Elena Băsescu și-a învătat copiii și să schieze și să se dea cu ski-jetul, ipostaze care i-au adus multe laude din partea celor care o urmăresc în mediul online.

„Ești un munte de iubire pentru copiii tăi, Elena. Ești sprijin, păvază, iubire infinită. Iar ei îți sunt și vor fi asemeni ție, sunt imaginea ta frumoasă în oglindă.”/„Awwww… Ce imagine frumoasă!”/„Superb, ce tablou fericit!”, acestea fiind doar câteva dintre reacțiile urmăritorilor de pe Instagram.

Traian Băsescu, despre statutul de mamă singură al fiicei sale

Traian Băsescu comenta, în urmă cu ceva timp, despre statutul de mamă singură al fiicei sale, Elena. Politicianul a dat de înțeles că fata sa mai mică își îndeplinește ireproșabil atribuțiile de părinte.

„Fiica mea este singură, divorțată și are trei copii și îi crește. Dacă vrei să crești trei copii, îi crești. Și nu plecați de la premisa că îi dă tata bani. Nu. Are și o mică firmă care are succes tot mai mare. Uite că are trei copii. Nu e scuză că nu ai condiții să crești copilul. Ai condiții să crești trei copii. Văd că îi crește destul de bine.”, a spus Traian Băsescu, în urmă cu ceva timp, citat de Viva.

