Serialul „Harry și Meghan” a fost lansat de curând, fiind unul dintre cele mai așteptate ale anului.

Imaginile cu Archie și Lilibet pe care Meghan Markle și prințul Harry le-au ținut ascunse până acum. Ele au fost făcute publice

Meghan Markle și prințul Harry au oferit fotografii și videoclipuri nemaivăzute până acum cu Archie și Lilibet în cel mai nou documentar, care a apărut recent pe o cunoscută platformă de streaming.

Serialul care aapărut recent începe cu un mesaj pentru fani: „Aceasta este o relatare directă a poveștii lui Harry și Meghan, având la îndemână o arhivă de familie nemaivăzută până acum”, notează The New York Times.

Membrii familiei regale „au refuzat să comenteze”, deși persoane apropiate lui Harry și Meghan, inclusiv mama lui Meghan, sunt prezentate în primele trei episoade.

În ciuda faptului că a fost filmat înainte de moartea Reginei Elisabeta a II-a, în septembrie, documentarul ajunge într-un peisaj regal schimbat, regele Carol al III-lea – tatăl lui Harry – fiind programat să fie încoronat în luna mai. Alte trei episoade vor fi lansate pe 15 decembrie.

Primul episod spune povestea modului în care Harry și Meghan s-au îndrăgostit, dar critică și presa din Marea Britanie.

Harry a spus că paparazzii au avut întotdeauna un impact asupra vieții lui. Deși are puține amintiri din copilărie, alături de mama sa, prințesa Diana, el a spus că „majoritatea amintirilor mele sunt despre faptul că am fost urmărit de paparazzi. Rareori aveam vacanță fără ca cineva cu un aparat de fofotografiat să sară dintr-un tufiș”, a povestit el în documentar.

Harry a spus că fotografii au continuat să-l urmărească și atunci când a început școala. Paparazzii i-au hărțuit prietenele, a adăugat el, și ca urmare, viața familiilor lor a fost „întoarsă cu susul în jos”.

Când a cunoscut-o pe Meghan, el a recunoscut că a fost îngrozit și de faptul că Meghan a fost hărțuită de presă.

Meghan și Harry au criticat multă vreme tabloidele din Marea Britanie și au luat măsuri legale împotriva mai multor ziare britanice pentru încălcări ale drepturilor sale, din intimitatea lor.

Prințul Harry consideră că Meghan Markle seamănă cu mama ei, prințesa Diana

Harry a spus că hărțuirea lui Meghan de către paparazzi amintește de experiența mamei sale, care a murit într-un accident de mașină în 1997 la Paris.

„Atât de mult din ceea ce este Meghan și cum este ea, seamănă atât de mult cu mama mea”, a spus el în primul episod al serialului. „Ea are aceeași compasiune, aceeași empatie, are aceeași încredere, are această căldură în ea.”, a explicat el.

Harry a spus că și el seamănă cu mama sa: „Am vrut să port cumva torța mamei mele și să încerc să-i păstrez amintirea vie și să o fac mândră”, a mai povestit în documentar.

