Îmbracă doar haine largi, dar ascunde un corp superb. Billie Eilish, surprinsă de paparazzi într-o zi obișnuită din viața ei

Billie Eilish este cea mai tânără persoană și a doua artistă care a câștigat câte un trofeu, în același an, la cele mai importante patru categorii ale premiilor Grammy - Cel mai bun debut, Discul anului, Melodia anului și Albumul anului.

Cunoscută pentru melodiile "Bad Boy", "Ocean Eyes" sau "Everything I Wanted", Billie are nu doar un sound aparte, ci și un look unic, care o ajută să se diferențieze de alte vedete din industria muzicală.

Cu părul ei verde și haine largi, de inspirație masculină, tânăra a povestit că o mulțime de tați ale fanelor ei i-au mulțumit pentru alegerile vestimentare, întrucât încurajează indirect generația tânără să nu își expună corpul.