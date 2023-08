În ce domeniu lucrează iubitul Cristinei Ciobănașu: „Nu-l las să practice meseria acasă”. Inclusiv actrița se lasă pe mâinile lui

Cristina Ciobănașu radiază de fericire în compania lui Alexandru Mureșan. Cu toate acestea, zâmbetul de pe buzele ei nu se datorează doar faptului că o face fericită. Iată cu ce se ocupă iubitul actriței!

Cristina Ciobănașu și-a refăcut viața sentimentală după despărțirea de Vlad Gherman și a început o nouă relație cu Alexandru Mureșan. Însă, cei doi sunt destul de discreți cu povestea lor de dragoste, căci iubitul actriței nu este obișnuit cu lumina reflectoarelor. Iată în ce domeniu profesează tânărul! Inclusiv actrița se lasă pe mâinile lui.

Ce meserie are Alexandru Mureșan, iubitul Cristinei Ciobănașu: „Este beton să ai un iubit medic!”

Iubitul Cristinei Ciobănașu este medic stomatolog și lucrează la un cabinet din București, potrivit Libertatea.

Actrița recunoaște că apelează cu toată încrederea la serviciile iubitului ei, însă nu-l lasă niciodată să își practice meseria acasă:

„În copilărie îmi era foarte frică, pentru că am fost foarte chinuită, ca să zic așa, dar cu vârsta am realizat că este necesar. Merg la doctor la fel ca toată lumea! Merg la el, dar niciodată nu îl las să își practice meseria acasă! Îmi fac programare: <<Zi-mi când ai liber și vin la cabinet să faci intervenția!>>. Nu mi-ar face niciodată ceva care să mă facă nefericită. Sunt foarte liniștită, pentru că mă cunoaște foarte bine și își dă seama după grimase dacă mă doare pe bune sau doar mă prefac că mă doare, pentru că mi s-a făcut sete, spre exemplu. Din punctul acesta de vedere, este beton să ai iubit medic! În niciun caz! (n.r. nu îi este frică) În plus, nu mi-ar face niciodată ceva care să mă facă nefericită sau care să mă facă să sufăr, mă iubește!”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru ego.ro și citată de Libertatea.

Cristina Ciobănașu și iubitul ei își fac timp să petreacă împreună

Fanii Cristinei Ciobănașu s-au bucurat când au aflat că actrița și-a refăcut viața sentimentală, după despărțirea de Vlad Gherman. Cu toate acestea, întrebările despre căsătorie încă n-au început să apară, precum ea o spune:

„Nu au început, nu. (n.r. să o întrebe fanii de măritat) Sau poate nu am găsit eu comentariile cu pricina. Sper că se bucură pentru mine și pentru etapa vieții în care mă aflu! Fiecare este în domeniul lui și este mai greu să ne sincronizăm.”, a spus Cristina Ciobănașu, potrivit surselor citate mai sus.

Deși activează în domenii diferite, Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșn își fac întotdeauna timp să petreacă momente frumoase împreună:

„Suntem foarte bine, ne bucurăm unul de celălalt, avem plecări împreună. Încercăm să găsim timp și pentru noi, fiecare este în domeniul lui și este mai greu să ne sincronizăm. De obicei seara, dacă nu sunt la evenimente, încercăm să ne sincronizăm, să ieșim în oraș, să ieșim cu prietenii, să ieșim la o cină romantică și așa mai departe.”, a mai dezvăluit Cristina Ciobănașu pentru sursa citată mai sus.

