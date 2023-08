Cristina Ciobănașu a dezvăluit ce sacrificii face de dragul siluetei: „Mă îmbrac în așa fel să nu se vadă”. La ce a renunțat

Deși este foarte tânără, actrița începe să își facă griji pentru propria siluetă și dă o parte din vină pe vârstă. Iată la ce alimente a renunțat Cristina Ciobănașu pentru a scăpa de „celulită și colăcelul de pe burtică”!

În vârstă de 26 de ani, Cristina Ciobănașu a devenit foarte atentă la ceea ce mănâncă, mai ales de când a observat că trupul său nu mai este la fel de tonifiat ca înainte. Iată ce schimbări a făcut actrița în dieta sa pentru a nu mai apela la hainele largi ca să își ascundă formele!

La ce trucuri apelează Cristina Ciobănașu pentru a scăpa de „celulită și colăcelul de pe burtică”

Pe lângă trucurile vestimentare, Cristina Ciobănașu a dezvăluit că încearcă pe cât posibil să lucreze la alimentație și să renunțe la dulciuri și pâine:

„Teoretic, încerc să mă abțin de la dulciuri, de la pâine. Cred că vârsta mă ajută deocamdată. Deja am început să simt celulita de care nu mai scap atât de ușor. Am făcut un colăcel la burtică. Mă îmbrac în așa fel încât să nu se vadă, dar el există, și eu știu că e acolo. Am început să simt și eu efectele înaintării în vârstă. Nu m-am panicat încă, dar mă gândesc de două ori când vreau să mănânc o felie de pâine cu vinete.”, a precizat Cristina Ciobănașu pentru Unica și citată de Viva.

În plus, actrița a dezvăluit că, în ultima vreme, nu mai consumă atât de multă carne, ceea ce speră să o ajute pe timpul verii:

„În rest, nu mai mănânc atât de multă carne în ultima vreme, pentru că nu mă mai simt atât de bine după ce o consum. Nu e ceva ce îmi impun, dar cel puțin vara mă simt foarte greoaie și atunci încerc să evit mâncatul cărnii. Acum depinde și de cum e gătită. Dacă e făcută tochitură, normal că e mai grea.”, a mai spus Cristina Ciobănașu, potrivit surselor citate mai sus.

Cristina Ciobănașu a avut nevoie de o pauză de la activitatea profesională: „Ajunsesem la un soi de burnout”

Cristina Ciobănașu a dezvăluit că s-a confruntat cu epuizarea profesională în trecut, așa că a simțit nevoia de o pauză de la scenă și de la alte roluri:

„Faptul că ajunsesem la un soi de <<burnout>> (n. red. sindromul epuizării profesionale) din cauza căruia nu mai eram la fel de productivă, nu mai găseam plăcerea în ceea ce făceam și aveam senzația că mă trădez pe mine, pentru că eu sunt un om serios și un om perfecționist, care își dorește foarte tare să facă lucrurile bine, să fie mulțumit de ceea ce face și nu mai dădeam 100%. Din cauza asta am decis că e mai bine să stau puțin deoparte, să-mi pun gândurile în ordine și să fac și lucruri pentru care nu am avut timp. Cât despre revenit, aștept oportunitatea, sunt pregătită.”, explica Cristina Ciobănașu pe rețelele de socializare, citată de Viva.

