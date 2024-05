În ce relații a rămas Claudia Pavel cu tatăl fiului ei. Decizia importantă pe care bărbatul a luat-o pentru Noah

Claudia Pavel alias Cream a dezvăluit cum se înțelege acum cu tatăl lui Noah, după ce, în trecut, au avut o relație tensionată. Iată ce declarații rare a făcut despre fostul iubit american!

Claudia Pavel s-a întors în țară cu ocazia sărbătorilor de Paște pentru a petrece cu familia. Într-un interviu exclusiv pentru click.ro, cântăreața a mărturisit că fiul ei, Noah, s-a adaptat foarte bine la viața pe care o au în Miami, mai ales că tatăl lui, Jeremy Lews, s-a mutat aproape de el. Iată ce alte detalii a mai oferit!

Citește și: Claudia Pavel, senzuală într-un costum de baie roz aprins. Cântăreața i-a încântat pe fani cu silueta trasă prin inel

Ce relație are Claudia Pavel și tatăl fiului său

Claudia Pavel a precizat pentru click.ro că s-a întors în România pentru a petrece aici sărbătorile Pascale, dar și pentru a-i fi alături mamei ei, cu ocazia zilei de naștere.

„Da, m-am întors special pentru Paște și pentru ziua mamei mele care va fi pe 26 mai, împlinește atunci 73 de ani, și am venit și cu sora mea, Paula, și cu Noah, suntem cu toții aici, la Corbeanca, și cu tata. Părinții mei nu și-au mai văzut nepotul, pe Noah, din iulie, așa că am venit acasă. Noi ne simțim bine și la Miami și aici, ne simțim acasă, practic ne extindem. Ne-am găsit locul acolo, așa a fost să fie. Eu lucrez acolo pentru no. 1 dance radio din Miami, Revolution 93.5, fac podcastul pentru ei, i-am reprezentat la Ultra și EDM Awards, intervievez cei mai mari artiști ai lumii, (Kaskade, Deadmau5, Armin van Buuren, Martin Garrix, Poo Bear, Alison Wonderland, Frank Walker etc, artiști super cunoscuți, fac muzică nouă. Ne bucurăm că în Miami este și tatăl lui Noah acum. Suntem foarte fericiți! Acolo stăm de un an și jumătate!”, a spus aceasta pentru sursa citată.

Întrebată cum e acum relația cu tatăl lui Noah, cântăreața a mărturisit că se înțeleg extraordinar de bine, mai ales că fostul logodnic s-a mutat alături de ei la Miami.

„Relația este extraordinară. S-a mutat și el la Miami, să fie lângă noi, și suntem foarte fericiți! Este ideal ca un copil să aibă ambii părinți aproape și acesta a fost unul dintre motivele pentru care am considerat să stăm acolo mai mult!”, a transmis Claudia Pavel pentru click.ro.

Claudia Pavel a mai dezvăluit și cum s-a adaptat fiul ei, Noah, la școala din Miami.

„Noah e ca peștele în apă. El e un copil foarte ușor adaptabil! A călătorit foarte mult încă de mic, el e născut în Stalele Unite, a trăit acolo primii doi ani din viață, am tot călătorit în Statele Unite după aceea, am tot fost în vacanță, e un copil umblat în toată lumea asta și pentru mine a fost foarte important. Eu cred că, la final, noi suntem suma experiențelor pe care le trăim. Cred mult în a călători cu copiii și în a-i expune la diferite culturi. Cred că e cel mai minunat dar pe care ți-l pot face părinții. E o investiție în ei și în viitorul lor. Înainte să venim în țară ne-am oprit și pe la Londra câteva zile. Noah e super fericit, face școală la Miami, surfing, înot, jiu-jitsu, mergem des la Disneyland și Universal Studios, fiind în Orlando, locuim pe malul oceanului.”, a mai declarat Claudia Pavel pentru sursa citată.

Aici interviul integral al Claudiei Pavel pentru click.ro:

Claudia Pavel s-a împăcat cu fostul iubit de dragul lui Noah, fiul lor

Claudia Pavel și tatăl băiețelului ei, americanul Jeremy Lewis, s-au împăcat la finalul anului 2022, chiar de Crăciun, de dragul fiului lor, Noah. După zece ani de zile în care nu și-au vorbit deloc, cei doi foști parteneri au decis să îngroape securea războiului, potrivit click.ro.

Claudia Pavel a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Jeremy Lewis, fost jucător de baschet. Ei au fost logodiți timp de doi ani, între 2011 și 2013, și au locuit în Statele Unite ale Americii. Au devenit părinții unui băiețel superb, Noah Mihail, în urmă cu 11 ani.

La un moment dat, Claudia Pavel și Jeremy Lewis s-au despărțit brusc și nu și-au mai vorbit o perioadă. Acum, se pare că neînțelegerile dintre ei s-au rezolvat și fac echipă bună pentru fiul lor, care este extrem de fericit că îi poate avea alături pe ambii părinți.

Citește și: Ce relație are acum Andreea Bălan cu tatăl copiilor ei. „Abia am primit certificatul de divorț”. Cum se înțelege cu George Burcea