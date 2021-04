În trecut avea o siluetă de invidat. Cum arată acum Britney Spears într-una dintre costumațiile adorate de fani

Britney Spears, faimoasa cântăreață care a făcut istorie în lumea muzicii cu stilul ei aparte, și-a amintit cu drag de anii în care făcea furori pe scenă, în concerte cu milioane de spectatori.

Artista, acum în vârstă de 39 de ani, s-a filmat îmbrăcată în cele mai sexy ținute ale sale, două dintre ele fiind asemănătoare cu cele pe care le purta pe scenă, în concerte.

Ca pe vremuri

La descrierea acestui video, vedeta a adăugat:

“I found my lace and leather catsuit this time .... I’ve never worn it out anywhere cause well …. where could I wear it but it’s fun to hang out in 😂🤭🤷🏼‍♀️ ???? Like I said before …. I’m bored !!!! Here’s to fashion 👗👙✨ !!!!”. (Mi-am găsit costumul din dantelă și cel din piele de această data. Nu le-am mai purtat pentru că nu aveam unde să le port, dar a fost distractive să le îmbrac din nou. Cum am mai zis, m-am plictisit. Acest video este pentru fashion!), scria diva blondină.

Citește și: Fanii nu se așteptau să primească o asemenea veste. Britney Spears a declarat că nu va mai cânta niciodată

Cântăreața a rămas în atenția publicului, stârnind controverse cu scandalul legat de tatăl său care încă se ocupă de finanțele ei. În ciuda acestei dispute legate de conservarea drepturilor ei și a mișcării #FreeBritney care a apărut în America, vedeta spune că “e bine” și este “extrem de fericită”.

“Am decis să iau o pauză acum pentru că mă bucur de mai mult timp cu mine”, a continuat Britney.

James Spears, tatăl artistei, va prelua controlul

Familia lui Britney Spears se luptă pentru controlul absolut asupra averii artistei.

Sora lui Britney Spears a fost numită administrator al averii artistei încă din anul 2018. Acum, Jamie Lynn a depus o cerere pentru a primi și controlul banilor dintr-un fond deschis pentru copiii lui Britney.

Tânăra a cerut ca banii să fie transferați în conturile pentru care este custode.

În prezent, averea lui Britney Spears este controlată de tatăl ei, James Spears, care îi este și tutore legal de 12 ani, în urma unor bănuieli că artista ar putea avea probleme de sănătate mintală. El a renunţat temporar la acest rol, în 2019, din cauza unor probleme personale de sănătate.

Citește și: Bryan Ray și-a făcut zeci de operații estetice pentru a semăna cu Britney Spears. Cum arăta bărbatul înainte de toate schimbările

În urmă cu doar câteva săptămâni, Britney a cerut unei curţi de justiţie din California să nu fie repusă sub tutela tatălui ei.

În aceleași documente se precizează că James Spears a „salvat-o de la colaps, exploatare şi ruină financiară” şi a făcut-o să poată să îşi recâştige poziţia de „artist de clasă mondială”.

După 12 ani, se pare că artista vrea ca responsabilitatea să îi revină managerului ei, Jodi Montgomery. Cererea cântăreţei va fi soluţionată cel mai devreme în luna februarie a anului viitor, a decis un judecător.