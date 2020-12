Încălțările asortate de ADDA la o rochie elegantă, cu decolteu amplu: "Totuși, eleganța mea are o limită!"

Recent, frumoasa artista a postat o fotografie pe contul oficial de Instagram, însă un mic detaliu a atras toate privirile. Adda și-a făcut apariția într-o rochie elegantă, care îi scotea în evidență atuurile fizice și bustul generos, însă cei 710 mii de urmăritori au observat cu totul și cu totul altceva.

La rochia elegantă, artista a asortat o pereche de ghete negre, care o fac să se simtă bine în pielea ei. De asemenea, este de remarcat faptul că încălțările se potriveau cu ținuta și îi puneau într-o lumină bună picioarele subțiri.

Citește și: Adda, blondă și cu păr scurt. Cum arată schimbarea pe care le-a prezentat-o fanilor pe Instagram​

Alături de fotografie, Adda a adugat și un mesaj extrem de simpatic, care i-a amuzat pe cei care o urmăresc.

"Totuși, eleganța mea are o limită! Am stricat rochia asta frumoasă sau am oferit o nouă perspectivă! Pe ideea că - dacă nu-mi filmează picioarele, de ce să mă chinui pe tocuri?! 😂 Maine vă cânt ceva frumos!", a mărturisit ea, amuzată de situație.